МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Ілля Новіков
Ілля Новіков
Всі статті автора

Захваченные украинские моряки - герои!

1.6тЧитати матеріал російською

Лефортовский суд продлил арест 24 украинским морякам, захваченным 25 ноября в ходе "инцидента в Керченском проливе"

- Мокряк, встаньте. Назовите суду ваше полное имя

- Мокряк Роман Николаевич

- Дату рождения

- 25 июля 1986

- Место рождения… Почему вы молчите? Назовите место вашего рождения.

- 17 статья Женевской конвенции предусматривает, что военнопленный вправе не сообщать о себе ничего, кроме имени, звания, даты рождения и личного номера

- По какому адресу зарегистрированы?

- Я не буду вам отвечать

- Образование?

- Не буду отвечать

- Хорошо, понятно, что не будете. Семидоцкий, встаньте. Назовите суду свое полное имя…

Захваченные украинские моряки - герои!

Сегодня Лефортовский суд в конвейерном режиме продлевал арест 24 украинским морякам, захваченным 25 ноября в ходе "инцидента в Керченском проливе". Их поделили на шесть четверок (больше четырех человек не помещается в клетку в зале), а те разделили между тремя судьями. Первое заседание должно было начаться в 9:30, а второе в 12, и так планировалось еще до обеда покончить с делом. Сейчас, когда я это пишу, на часах девять вечера, и последнее заседание до сих пор не закончено. Что само по себе дает представление о том, во что превратится судебный процесс на 24 человека, если до него все-таки дойдет.

Сцена с допросом Романа Мокряка была в самом начале заседания, когда публику еще не удалили из зала. Вслед за Романом точно так же отвечали и все остальные во всех заседаниях. Это был наш способ наглядно заявить позицию защиты. Сегодняшнее заседание было первым появлением украинских моряков на публике со дня их ареста, и было заранее известно, что основная его часть пройдет за закрытыми дверями, так что надо было успевать. Среди публики были дипломаты из европейских посольств, они успели услышать только две вещи: что моряки требуют признавать их военнопленными, а не преступниками, и что следствие просит суд слушать дело без публики, хотя в материалах нет секретных документов. Сразу после этого заявления просьбу уважили, и зрителям велели удалиться.

Новини
Про ''величие'' России

Первым делом защита заявила ходатайство об изменении подсудности с Лефортовского на Московский гарнизонный суд: Женевская конвенция требует, чтобы дела военнопленных слушали исключительно военные суды. Трое судей в трех разных заседаниях синхронно ушли обдумывать решение на полтора часа, потом синхронно вернулись и огласили одинаковые отказы. Потом на том же основании мы возражали против самого ходатайства следствия о продлении ареста: военнопленных можно держать в специально обустроенных лагерях, но не в тюремных условиях. В лагере они имеют право носить свою военную форму и знаки отличия, не быть разделенными друг с другом. В сизо их переодели в тюремные робы и рассадили всех по разным камерам.

Основная позиция российской стороны – что следствия с прокуратурой, что судей – "раз нет войны, то нет и военнопленных, это обычное уголовное дело". На самом деле Женевская конвенция 1949 года об обращении с военнопленными прямо предусматривает, что она "будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта".

Новини
Контуры подвига, который совершили наши моряки

Я даже цитировал суду высшее достижение пограничной научной мысли – "Пограничный словарь", изданный ФСБ в 2002 году (раз уж с русской стороны участвовали именно пограничники). "Конфликт вооруженный – …различные военные инциденты, военные акции и другие вооруженные столкновения незначительного масштаба (низкой интенсивности) с применением регулярных сил… При К.в. государство (государства) не переходят в особое состояние, определяемое как война…" – авторитетно объясняет нам словарь. После чего мы перечитывали из дела рапорт командира "Изумруда" кап-два Шипицина: "В 20 часов 54 минтуты 25 ноября 2018 года от начальника департамента БОХР ФСБ России адмирала Медведева Г.Н. получено разрешение на открытие огня на поражение. В 20 часов 55 минут 25 ноября 2018 года произвели стрельбу на поражение".

У суда эти три цитаты – из конвенции, из словаря, и из капитана Шипицина – никак не складывались в единое целое. Да, стреляли на поражение по приказу адмирала, да по украинским кораблям и морякам, но при чем тут вооруженный конфликт и Женевская конвенция? Ни при чем совершенно.

Дописал, посмотрел в адвокатский чат. 21:20, последнюю четверку слушают до сих пор. The longest day and the bridge too far, такое у нас кино.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ілля НовіковІлля Новіков
Теми
Інциденти з військовимиЗагострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
Керченська протокаАзовське мореморяки
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Новикова
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
6
Смішно
3
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Юра
Марченко Юра
Че он свою Надю сейчас не защищает ,а то раньше Надя герой ,в раде свободу настоящей украинке Наде Савченко,а теперь Надю в клетку запрятали сиди там наш герой Украины и замок покрепче
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Naibadze Petr
Naibadze Petr
У автора что то с головой или обкурился-где он хэроев увидел, хз?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги