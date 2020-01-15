Головна Новини
15 січня • оновлено в 06:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
Журналіст Всі статті автора

Захарова теряла сознание, Соловьев кричал "мрази"

593
Читати матеріал російською

День взятия Москвы предложили отмечать в Литве.

Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил жителям страны отмечать дату взятия Москвы от 1610 года.

"Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. 1 октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября экипаж республиканских войск вошёл в Кремль, занял все стратегические объекты, склады оружия и запретил москвичам носить оружие", - написал парламентарий в Facebook.

Новини
Россия развязала еще одну необъявленную войну

Такая русофобия не может не радовать! Говорят, Мария Захарова два раза теряла сознание пока читала эту новость. Вечерний Мудозвон, в патриотическом угаре, всё утро кричал в микрофон "Мрази!". А Шейнин, в знак протеста, пришёл на эфир с двумя ведрами собственного...кхм...сами знаете чего.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Особи
Володимир Соловйов Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги