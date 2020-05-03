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4 травня • оновлено в 11:53
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Альфред Кох
Альфред Кох
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Захарова себя окончательно закопала. Никаких шансов

73.4т
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Посмотрел (вернее даже послушал, смотреть там нечего) Захарову на Эхе. Как она пыталась объяснить весь этот треш с дебатами с Навальным.

Она себя окончательно закопала. Никаких шансов. Если еще вчера утром был какой-то осадок про 2 минуты, про узкую тему и про отсутствие прямой коммуникации с Навальным и т.д.

То сегодня после Эха все встало на свои места окончательно: просто слила. Сама вызвала и сама - испугалась. Ну вы поняли: испугалась это более слабый глагол по сравнению с тем, который я бы хотел здесь употребить. Тот, что с двумя "с"...

Вызвала на дебаты по-пьяни, а потом протрезвела? Или само интервью Зыгарю дала по-пьяни? Или не было никакой пьяни, а Лавров позвонил и просто запретил? Или из АП?

По-факту полный зашквар и потеря лица. "Лица российской дипломатии". А ведь это лицо, видимо, долго выбирали. Очевидно, что это был выбор Кремля: ему хотелось иметь такой внешний вид. Там посчитали, что это будет круто и стильно. Ну и выбрали: сообразно своим вкусам и интересам (Любэ и бои без правил).

Оно (это лицо) и так больше походило на маруху-марафетчицу с одесской малины, а сейчас это лицо будет выглядеть еще и жалко.

Ее опустили. И она на Эхе именно, что была опущенная. И сама это понимала. Ее скоро уволят. А если не уволят, тем хуже для них самих: у победителей не бывает таких лиц. На нем написано поражение.

И если ее не уволят, это будет знак, что оно (поражение) уже не за горами.

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Автор
Альфред Кох Альфред Кох
Особи
Олексій Навальний Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Альфреда Коха
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Andria Viktor
Andria Viktor
А как она играет на бояне(бояре),это шедевр.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Эта старая бл.хорошо танцует Калинка,хоть в этом прок.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Где ж на росее взять хоть что то приличное?
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