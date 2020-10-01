Захарову висміяли за знімок із губами "качечкою" і страхітливим поглядом. Фото

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова нарвалася на критику мережі через своє нове фото.

У четвер, 1 жовтня, росіянка опублікувала у Facebook знімок, зроблений, імовірно, в салоні авто. У кадр, зроблений за досить поганого освітлення, потрапило лише обличчя політикині.

Захарова розповіла, що їде на 42-й Московський міжнародний кінофестиваль (проходить 1-8 жовтня) "із почесною місією".

Жінка позувала, стиснувши губи "качечкою" й витріщивши очі. Для заходу вона зробила яскравий макіяж і начіс.

Користувачі соціальної мережі покепкували з фотографії, назвавши її невдалою. Один із коментаторів вказав на дивний вираз обличчя жінки, пожартувавши, що Захарова їде з місією "лякати" відвідувачів фестивалю.

"А має [їхати] в слідчий ізолятор у кримінальній справі", "Ну не всі фото потрібно публікувати", "Маріє, у вас знову обличчя перекосило. Від постійної брехні, напевно", – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марія Захарова спровокувала міжнародний скандал, порівнявши президента Сербії Александара Вучича з героїнею Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".