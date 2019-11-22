Загинули люди: Путін зізнався у випробуванні унікальної зброї

У Сєверодвінську (Росія), де трапився смертельний вибух на території військової частини, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, випробували передове озброєння.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін. Він додав, що згадана зброя не має аналогів у світі, передає "ТАСС".
Путін у Кремлі вручив нагороди вдовам співробітників "Росатому", які загинули під час випробувань.
"Це борг, але все-таки й почесна місія – висловити вам глибокі, щирі співчуття", – заявив їм президент.
За словами глави РФ, загиблі вели складний, відповідальний і критично важливий напрям.
"Мова про найбільш передові й такі, що не мають світових аналогів, технічні ідеї та рішення, про зброю, яка покликана забезпечити суверенітет, безпеку для Росії на десятиліття вперед, мир для наших дітей, для ваших дітей", – пояснив Путін.
НП в Сєверодвінську трапилася через випробування зброї
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини. В підсумку загинули дві людини, ще шість постраждали. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Северодвинск через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Потерпілих внаслідок вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де пролунала низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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