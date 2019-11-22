Загинули люди: Путін зізнався у випробуванні унікальної зброї

У Сєверодвінську (Росія), де трапився смертельний вибух на території військової частини, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, випробували передове озброєння.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін. Він додав, що згадана зброя не має аналогів у світі, передає "ТАСС".

Путін у Кремлі вручив нагороди вдовам співробітників "Росатому", які загинули під час випробувань.

"Це борг, але все-таки й почесна місія – висловити вам глибокі, щирі співчуття", – заявив їм президент.

За словами глави РФ, загиблі вели складний, відповідальний і критично важливий напрям.

"Мова про найбільш передові й такі, що не мають світових аналогів, технічні ідеї та рішення, про зброю, яка покликана забезпечити суверенітет, безпеку для Росії на десятиліття вперед, мир для наших дітей, для ваших дітей", – пояснив Путін.

НП в Сєверодвінську трапилася через випробування зброї Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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