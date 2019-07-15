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Загибель учителя Путіна під Москвою: з'явилися нові подробиці

9.7т Читати матеріал російською

У полі біля села Панське під Солнечногорськом (Росія), де сталася НП з вертольотом інструктора Володимира Путіна, часто сідали повітряні судна.

Про це розповіла місцева мешканка. За її словами, цього разу вона почула якийсь хлопок і не відразу зрозуміла, що сталося, передає "360".

"Стук якийсь був, але у нас, по-перше, далеко будинки, просто собаки зреагували і почали гавкати, я навіть не знала про це нічого", – повідомила вона.

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Ігор Нікітін із Володимиром Путіним

Ігор Нікітін із Володимиром Путіним

"112"

Коли вони під'їхали до місця події, там були пожежна машина і слідчий комітет.

Загибель учителя Путіна під Москвою: з'явилися нові подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях сталася надзвичайна подія з пасажирським літаком. Це сталося через бездомного собаку, який перебував на злітній смузі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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