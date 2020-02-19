Путин в своём последнем послании к Федеральному собранию упомянул уже не только Ближний Восток, но и Северную Африку как места на карте, где у России есть интересы.

Нового в этом лишь то, что Кремль сознался в том, чем давно занимается, и как всегда – очень неконкретно. Так что, особой новостью это не стало, не только для собранных им "бояр", но и для остальных.

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Северная Африка нужна Кремля по той простой причине, что её можно использовать как инструмент для давления на Францию, Италию, Испанию и Португалию, поскольку она связана с ними экономически. Прежде всего, поставками углеводородов. Италия получает по трубопроводу из Алжира через Ливию около 15% всего потребляемого ею газа. Газопровод "Магриб" из Алжира проходит через Марокко и далее в Испанию. Ещё один газопровод идёт в Италию из Алжира через Тунис. Плюс танкерные перевозки. Есть проекты строительства газопровода из Алжира в Италию через Сардинию и Корсику, а также нескольких проектов трубопроводов через Сахару из Нигерии и Судана, особенно из Южного Судана. Это помимо других видов товарообмена. В частности, Португалия обычно на втором месте в мире после США по числу автомобилей на душу населения. Не потому, что всем португальцам нужен личный автомобиль, а потому, что они перегоняют в Африку списанные авто со всей Европы.

Трубопроводы через Сахару из Нигерии и Судана пока построить не получалось в основном по двум причинам. Первая, разные группировки исламского толка, ведущие 20 лет партизанские войны в Нигерии и в других странах Сахары. В Судане тоже затяжное военное противостояние. Вторая причина, – отсутствие желающих вложить деньги в эти достаточно рискованные проекты. Если с партизанами ещё можно договориться, какой африканский партизан не мечтает, чтобы через подконтрольную ему территорию прошёл трубопровод, с которого ему тоже будет "капать", то с Москвой, влияющей на партизан, договориться сложней. У неё гораздо большие амбиции, чем у партизан и разбойников из Сахары.

Поэтому Макрон 15 января на своей ежегодной большой пресс-конференции вновь подтвердил журналистам из РФ, что Франция заинтересована в нормализации отношений с Москвой, несмотря на войну, которую та ведёт в Украине. Макрону совсем не хочется, чтобы Франция оказалась в ситуации такого же прифронтового государства как Украина, Беларусь, страны Балтии и Польша. Макрону вполне достаточно, что Кремль продвигает в президенты Ле Пен, оседлал "жёлтых жилетов" и организовывал теракты, чтобы свалить правительство социалиста Олланда. У Макрона и без этого хватает проблем с реализацией реформ во Франции. Поэтому он, при всём негативном отношении к Путину, старается не дразнить кремлёвских гусей и вынужден время от времени делать реверансы в их сторону. Сходной стратегии с национальной спецификой следуют пока и в Италии, которой в 2013 г. пророссийские формирования в Ливии газопровод через Сицилию уже отключали.

Макрон проводит приблизительно ту же стратегию, что и Лукашенко, но без уверений в "вечной дружбе" до гроба, в который РФ уляжется. Заверения в такой дружбе – это удел Ле Пен, с которой на этом поприще стал активно конкурировать Саркози, предложивший на Гайдаровском форуме 15-16 января в Москве создать объединение из ЕС, РФ и Турции. У Ле Пен, зацикленной на идее очищения Франции от арабов и негров, пока нет столь глобальных фантазий, всё очень приземлённо, но зато поэтому её рейтинг и выше, чем у Саркози.

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В Кремле причину этого понимают и оперативно уже 17 января приказали актёру Охлобыстину поддержать Саркози обещанием, что если русские придут во Францию, то очистят её от арабов и негров не хуже, чем Ле Пен. Французам не придётся самим делать эту грязную работу, русские их от неё избавят. Заодно очистят от них Италию и Испания. Приблизительно это обещал французам и Гитлер, чтобы они полюбили его как родного. У россиян, в отличие от Гитлера, есть и прямая заинтересованность в этом: трудно русскому человеку жить в Париже, где на каждом шагу попадается негр или араб. Не таким видится ему Париж, и его виллы в Италии и Испании тоже. Но Кремль прямо сказать такое не может, почему и попросил сделать это Охлобыстина, – тому можно говорить всё, как и Жириновскому.

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Кремль пробует давить на психику Макрона и французов обещанием, что если русские придут во Францию, то они не только проведут в ней основательную расовую чистку, но ещё и вернут ей было имперское величие и блеск. Можно ждать обещания, что "Газпром" проложит ещё и "Сахарский поток" во Францию. Но тут у него есть серьёзный конкурент в виде Китая, где с недавних пор тоже умеют увлекаться строительными мегапроектами и выбрасывать деньги на ветер не хуже, чем русские.

По этой причине Меркель и пригласила Китай поучаствовать 19 января в Берлинской конференции по Ливии. Помимо Китая и двух ливийских правительств – Фаеза ас-Сарраджа и генерала Халифа Хафтара, в Берлин также приглашены Великобритания, РФ, США, Франция, Турция, Италия, Египет, Алжир, Конго, Объединённые арабские эмираты и такие организации как ООН, ЕС, Африканский союз и Лига арабских государств. Китай уже давно выказывал желание профинансировать строительство трубопроводов в Сахаре, если под это будут международные гарантии, и прибудет в Берлин в качестве противовеса России.

Но в Берлине трубопроводы пока будут на втором и третьем плане, поскольку сначала нужен мир в Ливии. Его формула очевидна – проведение в Ливии общенациональных парламентских и/или президентских выборов с участием всех политических группировок и племён. Под вопросом только допуск к ним Сейфа, старшего сына Муаммара Каддафи. Младший, Хамис, считается погибшим. Сейфа, сотрудничающего с Хафтаром, вероятнее всего, к выборам допустят, и он оттянет голоса у генерала Хафтара, если пойдёт на них самостоятельно.

Формула – выборы как путь к миру, в принципе устраивает всех, кроме Москвы, у которой после всех её военных вложений в Ливию, может не оказаться своего кандидата. Москва снабжала Хафтара деньгами, оружием и солдатами через "Вагнер" и другие ЧВК, но генерал взял и послал Кремль по известному адресу. Он 14 января улетел из Москвы, так и не подписав, навязанного ему Кремлём соглашения. В Москве так сильно обиделись, что с 15 января начали отводить "вагнеровцев" в тыл с боевых позиций.

Но вскоре Хафтар решил, пока не надо так резко делать "Геть від Москви!". Возможно, это ему кто-то посоветовал из вне, и Хафтар 17 января написал в Кремль, что готов ещё раз приехать и поговорить. Дипломатичный ход, с учётом, что прилететь в Москву до конференции в Берлине он физически не может, а после неё может и не понадобиться.

Хафтара не так тревожил уход с позиций российских боевиков, как возможность того, что Москва, пока он будет в Берлине, попытается устроить военный путч против него. Армия у Хафтара самая большая в Ливии – около 25-30 тыс., но состоит она в основном либо из иностранных наёмников, набранных в Африке, либо из племенных ополчений. Россиян в ней, по данным турецкой разведки, около 2 тыс. и какое-то число наёмников, набранных из ливийцев и африканцев за деньги России. Так что, путч вполне возможен, если в него инвестировать солидную сумму.

После прибытия в Ливию турецких военнослужащих продолжение боевых действий для Хафтара будет весьма сложным, если он не "ляжет" полностью под Россию. Но и в этом случае его ждут серьёзные проблемы, которые в итоге приведут его к поражению. Египет поддерживал Хафтара потому, что тот разгромил отряды игловцев, салафитов и просто бандитов у его границы. Египет был занят войной с ИГИЛ на Синае и на западе, и совсем не хотел, чтобы у тех в Ливии были базы. По сходной причине Хафтару оказывали поддержку Италия, Франция, Катар и ОАЭ, – одни были заинтересованы в получении углеводородов из Ливии, другие в их транспортировке в ЕС. Хафтар всё это обеспечил и в целом прекратил "атаманщину" в Ливии

Теперь у всех этих стран есть желание придать ситуации в Ливии цивилизованный вид и стабильность. Кто-то делает ставку на Хафтара, понимая, что Ливия после 40 лет "народного самоуправления" и "социализма" Каддафи как была, так и осталась страной с авторитарным менталитетом, так пусть генерал с этой проблемой и разбирается методами просвещённого абсолютизма. Есть примеры Саудовской Аравии и шахского Ирана. Кто-то полагает, что ливийцы способны к демократии и делает ставку на Фаеза ас-Сарраджа.

Разрешить этот спор может только национальный соцопрос в виде выборов, которые и выявят реальное соотношение сторонников различных форм демократии и авторитаризма среди ливийцев. Вполне вероятно, что доминировать будут умеренные авторитаристы и в целом получится гибридненький, но не агрессивный политический режим. Во всяком случае, на первом этапе своего существования.

Такой вариант устраивает всех, включая внешних игроков, кроме России, поскольку "новой" Ливии она будет нужна ещё меньше, чем "старой" Ливии Каддафи был нужен СССР, с которым у той были чисто символичные отношения. К тому же, в Ливии поняли, что японский автомобиль "Тойота" с установленным на него пулемётом или пушкой гораздо лучше, чем российские танки Т-55 и Т-64. Хафтар новый танк Т-14 "Армата" уже не купит, даже за полцены.

Если в Берлине удастся 19 января договориться о прекращении огня и национальных выборах, то Лавров, Шойгу и вся кремлёвская братия могут записать на свой счёт ещё одно крупное поражение. Второе после неудачной "победы" над США в Сирии, где теперь российские военные в городе Талл Тамр просят разрешения у американцев, чтобы проехать через их блок-посты, а по городу Камышлы ездят американские, российские и турецкие патрули. Такое было только в Берлине в 1945 г., но без турецких патрулей.

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