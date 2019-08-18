Росію вдарив тайфун "Кроса": ціле місто пішло під воду. Фото і відео стихії

По Приморському краю Росії вдарив потужний тайфун "Кроса", зануривши регіон під воду.

Як повідомляє Telegram-канал "Лайф", основний удар припав по місту Уссурійськ, де дороги перетворилися на річки, а люди змушені пересуватися на човнах (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, через тайфун у регіоні випало 70% місячної норми опадів. У зв'язку з цим рівень води в річках піднявся до восьми метрів, були затоплені будинки і майже півтори тисячі прибудинкових територій.

Більш того, паводок розмив проїзд на 15 ділянках доріг в Примор'ї. Адміністрація Приморського краю повідомляє, що рух буде відновлено тільки після спаду води.

Тайфун відрізав сім сіл на півночі і на півдні краю. Влада оголосила режим НС в Лозівському, Дальнереченському, Пожарському, Прикордонному, Жовтневому районах, в Уссурійському і Лісозаводськ міських округах.

Примор'ї КП

У Жовтневому районі рятувальники евакуювали людей в пункти тимчасового розміщення. Через розмиття об'їзду моста там зараз немає проїзду вантажного транспорту.

затоплені села Twitter

паводок Twitter

Приморське село Барабаш поряд з іншими населеними пунктами регіону переживає удар потужного тайфуну "Кроса", бурхливі потоки знесли машину МНС pic.twitter.com/cDHkHHAnyI - РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) August 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському курорті Сочі стався справжній Армагеддон – місто пішло під воду після того, як почався потужна злива.

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