Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Росію вдарив тайфун "Кроса": ціле місто пішло під воду. Фото і відео стихії

2.8т Читати матеріал російською

По Приморському краю Росії вдарив потужний тайфун "Кроса", зануривши регіон під воду.

Як повідомляє Telegram-канал "Лайф", основний удар припав по місту Уссурійськ, де дороги перетворилися на річки, а люди змушені пересуватися на човнах (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, через тайфун у регіоні випало 70% місячної норми опадів. У зв'язку з цим рівень води в річках піднявся до восьми метрів, були затоплені будинки і майже півтори тисячі прибудинкових територій.

Новини
Пішов купатися: на українському курорті трапилася моторошна трагедія з підлітком. Фото з місця НП

Більш того, паводок розмив проїзд на 15 ділянках доріг в Примор'ї. Адміністрація Приморського краю повідомляє, що рух буде відновлено тільки після спаду води.

Росію вдарив тайфун "Кроса": ціле місто пішло під воду. Фото і відео стихії

Тайфун відрізав сім сіл на півночі і на півдні краю. Влада оголосила режим НС в Лозівському, Дальнереченському, Пожарському, Прикордонному, Жовтневому районах, в Уссурійському і Лісозаводськ міських округах.

Примор'ї

Примор'ї

КП

У Жовтневому районі рятувальники евакуювали людей в пункти тимчасового розміщення. Через розмиття об'їзду моста там зараз немає проїзду вантажного транспорту.

затоплені села

затоплені села

Twitter

паводок

паводок

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському курорті Сочі стався справжній Армагеддон – місто пішло під воду після того, як почався потужна злива.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
5
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...