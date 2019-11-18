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18 листопада • оновлено в 11:14
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З тарганами і мишами: у мережі показали, як готують шаурму на вокзалі

1.6т
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Продавчиня із Єкатеринбурга (Росія) показала, в яких умовах готують самсу, чебуреки та інший фастфуд у павільйонах на вокзалі.

Відео було опубліковане у мережі. На кадрах помітна цілковита антисанітарія, в якій готується їжа.

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"У павільйоні живуть мухи і таргани, які бігають по столу, підлозі і стінах, а також водяться миші. Смачного", – коментують кадри у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду.

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Автор
Анатолій Запорожський Анатолій Запорожський
Місце
Росія
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Махно Володимир
Махно Володимир
ничего удивительного не увидел .это же для русских свиней готовят! они все сожрут! на россии только так и готовят еду. не зря немцы называли русских - русиш швайн!
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фил филька
фил филька
Махно Володимир, еще надо или тебе хватит?)))
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фил филька
фил филька
Obozrevatel / Гастроэнтерология В Киеве десятки людей отравились шаурмой: пострадали 11 детей 00:31, 6.09.2019 Обновлено: 00:31, 6.09.2019
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