З тарганами і мишами: у мережі показали, як готують шаурму на вокзалі

Продавчиня із Єкатеринбурга (Росія) показала, в яких умовах готують самсу, чебуреки та інший фастфуд у павільйонах на вокзалі.

Відео було опубліковане у мережі. На кадрах помітна цілковита антисанітарія, в якій готується їжа.

"У павільйоні живуть мухи і таргани, які бігають по столу, підлозі і стінах, а також водяться миші. Смачного", – коментують кадри у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду.

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