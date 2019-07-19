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Яніна Соколова
Яніна Соколова
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Россияне, как же вы всех достали!

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Российские пропагандисты обговаривают на политическом шоу у Соловьева… керамический стан Владимира Путина. Россияне, у вас точно нет никаких проблем, раз это такая важная тема для вас.

Но мне ясно, зачем это делают. Российские пропагандисты буквально поняли пословицу, что без стакана не разобраться. Смотрите, как это работает.

Россияне, да вы в Крыму мост за 4 года построили, а в Туле люди реку переезжают вброд. Вы ах*ели? Чем ниже Россия будет вставать с колен – тем чаще вы будете видеть стакан.

Недавно мой грузинский коллега Георгий Габуния в эфире канала "Рустави-2" высказал мнение более 100 миллионов жителей СНГ. В России все так возмутились, мол, как он мог, ну как так? А вот так. Может, вы не заметили, но вы уже з*ебали всех вокруг, всех своих соседей. Вы воюете в Грузии, в Украине, в Молдове, в Карабахе, летаете над Прибалтикой, ваши войска в Таджикистане и Армении. Байконур по-вашему, это вообще исконно русский космодром, а в Беларуси из независимости остался только проспект.

Новини
Если бы Россия напала на страны Балтии...

И все вас почему-то таких добреньких не любят. И все почему-то на вас напали. А вы не думали, россияне, что когда-то все эти ваши мечты, что все на вас напали, осуществляться. Что тогда?

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Теми
російська пропаганда Російська воєнна загроза Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Соловйов
Місце
Росія
Теги
пропаганда війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Яніни Соколової
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Реально тупая дура, был в Туле город красавец и не засран как Киев
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Н Олег
Н Олег
Янусик, с Россией понятно ... расскажи шонить о предстоящих выборах в Раду ... какие там у 30 миллионов жителей СНГ предпочтения -- ково они любят и НЕ любят, и почему?
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Жители Батуми очень злы на грузинское правительство, из-за выходок которого туристический сезон был сорван и город лишился основного источника доходов. Об этом в эфире своегоYouTube-канала сообщила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Вы не представляете, сколько я наслушалась матов в адрес проклятых мегрелов, которые в Грузии устроили свои политиканские шабаши и сорвали людям сезон, потому что россиян очень-очень мало, им просто не на чем сюда добраться. Аджарцы очень злы, маты звучат со страшной силой, с оскорблениями: «Вы, твари политиканские, орёте, вам, наверное, платит Госдеп, а мы тут лишились заработка, мы готовились к сезону целый год», – рассказала Монтян, добавив, что в Батуми к туристическому сезону готовились очень старательно, а к туристам относятся хорошо.
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