Российские пропагандисты обговаривают на политическом шоу у Соловьева… керамический стан Владимира Путина. Россияне, у вас точно нет никаких проблем, раз это такая важная тема для вас.

Но мне ясно, зачем это делают. Российские пропагандисты буквально поняли пословицу, что без стакана не разобраться. Смотрите, как это работает.

Россияне, да вы в Крыму мост за 4 года построили, а в Туле люди реку переезжают вброд. Вы ах*ели? Чем ниже Россия будет вставать с колен – тем чаще вы будете видеть стакан.

Недавно мой грузинский коллега Георгий Габуния в эфире канала "Рустави-2" высказал мнение более 100 миллионов жителей СНГ. В России все так возмутились, мол, как он мог, ну как так? А вот так. Может, вы не заметили, но вы уже з*ебали всех вокруг, всех своих соседей. Вы воюете в Грузии, в Украине, в Молдове, в Карабахе, летаете над Прибалтикой, ваши войска в Таджикистане и Армении. Байконур по-вашему, это вообще исконно русский космодром, а в Беларуси из независимости остался только проспект.

И все вас почему-то таких добреньких не любят. И все почему-то на вас напали. А вы не думали, россияне, что когда-то все эти ваши мечты, что все на вас напали, осуществляться. Что тогда?

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