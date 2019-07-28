Як Скрипалів? Лікарі заявили про отруєння Навального хімічною речовиною

Головного опозиціонера і супротивника президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального в неділю, 28 липня, госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Про це на сторінці в Twitter повідомила прес-секретар Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Кіра Ярмиш. Нагадаємо, політик був затриманий вранці 24 липня біля свого будинку, коли вийшов на пробіжку, і відбуває 30-добовий адміністративний арешт.

За словами Ярмиш, джерело алергічної реакції у опозиціонера не визначене, раніше подібних симптомів у нього не спостерігалося.

Співробітники спецприймальника, де знаходився Навальний, викликали йому швидку допомогу, яка доставила політика в одну з московських лікарень. Там Навальний знаходиться під охороною співробітників поліції.

Водночасчас офтальмолог Анастасія Васильєва, яка відвідала Навального, на сторінці у Facebook висловила впевненість у тому, що причина його хвороби – "результат шкідливої дії невизначених хімічних речовин".

Вона разом із колегою-терапевтом вона оглянула Навального через двері, оскільки лікарі лікарні імені Виноградова заборонили стороннім медикам надавати допомогу пацієнтові. Вони виявили в опозиціонера виражений набряк і різку гіперемію верхніх і нижніх повік і області навколо очей, гнійні виділення з кон'юнктивальної порожнини, папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктях.

Олексій Навальний Nettavisen

"Клінічно скарги та симптоми відповідають діагнозам гострого токсичного керато-кон'юнктивіту і дерматиту, і загальної інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", – написала Васильєва.

Такі симптоми, як розповіла вона, могли проявитися при вражаючий дії хімічних речовин. Також, за її словами, через вплив хімречовини у Навального почалися проблеми з оком, "яке з великими труднощами вдалося врятувати".

Викликана співробітниками спецприймальника швидка допомога доставила Олексія в 64-ту ГКБ. В даний час він знаходиться в палаті під охороною співробітників поліції. Йому надається необхідна медична допомога. - Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Зараз стало відомо, що співробітники спецприймальника не давали Олексію телефон подзвонити сім'ї і захисникам, щоб сказати, що його відвозить швидка, і з собою телефон теж не далі.Более того, поліцейські взагалі не хотіли його відпускати, поки лікарі швидкої фактично не влаштували скандал - Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Зараз дивилася прямий ефір від лікарні, де перебуває Олексій. Там адміністратор вийшов до присутніх і каже, що нібито з ним все добре і він задоволений лікуванням. Це неправда: зв'язку з ним немає, і у нас немає ніякої інформації про його стан і лікуванні, яке він отримує - Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Лікар Ельдар Казахмедов відмовився повідомляти діагноз дружині і адвокату Олексія, але чомусь дав розгорнутий коментар Інтерфаксу і непізнаного чоловікові в цивільному, який керував поліцейськими pic.twitter.com/RV4jHk1EzZ - Кіра Ярмиш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Нагадаємо:

У місті Солсбері в Британії 4 березня був отруєний екс-ГРУшник Сергій Скрипаль разом зі своєю дочкою. Багато світових розслідувань встановили, що до інциденту причетна РФ.

За версією слідства, отруту могли нанести на дверну ручку. 30 червня в місті Еймсбері сталося нове гучне отруєння. Жінка померла від отрути з підробленого флакона з парфумами, коли нанесла їх собі на руки і обличчя.

При цьому в ОЗХЗ підтвердили, що в двох випадках використовувався нервовий агент "Новачок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня Хорошевський суд Москви заарештував Олексія Навального на 10 діб.

Тоді він потрапив до в'язниці за участь у марші на підтримку журналіста "Медузи" Івана Голунова 12 червня на Бульварному кільці, який не був узгоджений з московською владою.

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