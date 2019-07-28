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Як Скрипалів? Лікарі заявили про отруєння Навального хімічною речовиною

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Головного опозиціонера і супротивника президента РФ Володимира Путіна Олексія Навального в неділю, 28 липня, госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Про це на сторінці в Twitter повідомила прес-секретар Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Кіра Ярмиш. Нагадаємо, політик був затриманий вранці 24 липня біля свого будинку, коли вийшов на пробіжку, і відбуває 30-добовий адміністративний арешт.

За словами Ярмиш, джерело алергічної реакції у опозиціонера не визначене, раніше подібних симптомів у нього не спостерігалося.

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Співробітники спецприймальника, де знаходився Навальний, викликали йому швидку допомогу, яка доставила політика в одну з московських лікарень. Там Навальний знаходиться під охороною співробітників поліції.

Водночасчас офтальмолог Анастасія Васильєва, яка відвідала Навального, на сторінці у Facebook висловила впевненість у тому, що причина його хвороби – "результат шкідливої дії невизначених хімічних речовин".

Вона разом із колегою-терапевтом вона оглянула Навального через двері, оскільки лікарі лікарні імені Виноградова заборонили стороннім медикам надавати допомогу пацієнтові. Вони виявили в опозиціонера виражений набряк і різку гіперемію верхніх і нижніх повік і області навколо очей, гнійні виділення з кон'юнктивальної порожнини, папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктях.

Олексій Навальний

Олексій Навальний

Nettavisen

"Клінічно скарги та симптоми відповідають діагнозам гострого токсичного керато-кон'юнктивіту і дерматиту, і загальної інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", – написала Васильєва.

Такі симптоми, як розповіла вона, могли проявитися при вражаючий дії хімічних речовин. Також, за її словами, через вплив хімречовини у Навального почалися проблеми з оком, "яке з великими труднощами вдалося врятувати".

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня Хорошевський суд Москви заарештував Олексія Навального на 10 діб.

Тоді він потрапив до в'язниці за участь у марші на підтримку журналіста "Медузи" Івана Голунова 12 червня на Бульварному кільці, який не був узгоджений з московською владою.

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Особа
Олексій Навальний
Місце
Росія
Теги
отруєння Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Странно что он вообще до сих пор жив и пукин его не убрал,хотя скорее всего его убьет какой ни будь "так называемый сумасшедший " а Путин скажет я тут не причем это они сами.короче пока вся рашка не поднимется Путин так и будет их хозяином и царем)))))
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CARGO 100
CARGO 100
Артеллерист Моня, а какого хрена нам "подниматься"? Большинство - все здоровые, аллергией не страдают, дерматита нет, не скачем, покрышки утилизируем правильно, "наш "Царь" вас всех, вместе с Европой и США, на **ю вертит как на карусели, ради чего "подниматься"? Мы наблюдаем уже шестой год как одни скакали так, шо аж "поднялись" ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Это у него на тюрьму аллергия. Вообще, как только ворота тюремные за спиной захлопываются, так все резко хворать начинают. А как выйдут, опять как кузнечики скачут, и ничего не болит. Мистика.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Kirlackaj Viola, дурепа)))давай проверим тебя закроем и сразу у тебя все болячки обостряться,а для особо умных как ты просвету,тюрьма это стресс а от стресса активизируются хронические болезни если ты не знало)))))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вместо боярышника, по ошибке, хлопнул рюмаху Новечка. Наверное Чепига и Мишкин приезжали посмотреть шпилли.
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