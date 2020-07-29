Як Путіну врятуватися від бунту: опозиціонер назвав вихід із ситуації

У ситуації масових протестів в Хабаровську і інших містах РФ президенту країни Володимиру Путіну слід "вийти до народу".

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Юрій Медовар. "Путін повинен вийти до народу, не нести якусь ахінею, а пояснити ситуацію", – сказав він.

Зокрема, опозиціонер підкреслив, що владі необхідно звільнити ексглаву Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств підприємців в 2000-х роках. На думку Медовара, звинувачення носить замовний характер.

Він звернув увагу на колосальний рівень підтримки Фургала – на виборах губернатора його результат склав 69,7%. "Тобто людям плюнули в душу", – заявив опозиціонер, говорячи про арешт ексглави краю.

За його оцінками, щоб впоратися з ситуацією, президенту РФ Володимиру Путіну необхідно міняти політику, вести прямий діалог з народом і чимось "заплатити" за "обнулення" президентських термінів за допомогою змін до Основного закону країни.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Медоваром читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що за масовими протестами в Хабаровську, які не вщухають вже третій тиждень, нібито стоять українські активісти. За його словами, вони хочуть "розвалити Росію", відокремивши цей край.