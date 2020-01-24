Як бобер! У Росії спіймали гігантського щура. фото

У селищі Еммаус Тверської області Росії жителі спіймали в своєму будинку величезного щура.

За їхніми словами, розмірами він більше нагадував бобра або борсука. Про це повідомляє ДТРК "Тверь".

Зазначається, що спершу мешканці помітили гризуна-гіганта на кухні, коли той намагався поцупити цукерки. Незабаром він пробрався до кімнати, де в пошуках їжі влаштував справжній погром.

У Росії зловили гігантського щура

Як йдеться в сюжеті, все ж власники оселі зловили велетенського гризуна й того ж дня вбили його. Журналісти ж у своєму сюжеті назвали його "корабельним щуром".

"Це нетиповий розмір для нього. Він зміг так вирости завдяки тому, що весь цей час перебував у сприятливих умовах і не голодував", – припустив завідувач кафедри зоології та фізіології ТвГУ Андрій Зінов'єв.

Щур-гігант Скриншот із відео

Інші ж фахівці поспішили попередити, що щури – це переносники чуми та інших небезпечних хвороб. Отже, небажано заганяти їх у кут і до того ж ловити руками. Оскільки вони можуть не тільки вкусити, але й напасти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії хлопець Оскар Лундал, поїхавши з другом ловити палтуса, спіймав незвичайну рибу-монстра.

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