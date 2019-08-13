Ядерний вибух в Росії: жителів зони НП масово евакуюють

Вранці 14 серпня жителів селища Ненокса під Архангельськом, де стався вибух ракети з ядерною складовою, евакуюють.
Про це 29.RU повідомили самі люди, які живуть в зоні лиха. Зокрема, їх повідомили про те, що в зазначену дату в селі необхідно бути відсутніми з 5 до 7 години ранку.
Спеціально для цього зі станції Ненокса буде відправлений потяг, який і відвезе людей з населеного пункту на час робіт на полігоні.
Однак неноксівці стверджують, що евакуація нібито пов'язана з плановими роботами в місцевій військовій частині й відношення до вибуху 8 серпня не має.
"Це плановий захід. У нас це відбувається регулярно, приблизно раз на місяць всіх відвозять подалі від села. Раніше, правда, деякі залишалися тут. Але зараз, після останніх подій, думаю, будуть їхати всі", – розповів один з місцевих жителів.
Тим часом, за інформацією TАСС, медиків, які надавали допомогу постраждалим при НП на військовому полігоні в Неноксі під Сєвєродвінськом в Архангельській області, направили на обстеження до федерального медичного центру. Лікарі підписали документ по нерозголошення інформації, для обстеження медики відправлені в Москву.
Під Архангельськом вибухнула ракета
Агентство Бізнес Новин
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників. Пізніше з'ясувалося, що причиною загибелі п'ятьох співробітників корпорації "Росатом" став вибух малогабаритного ядерного реактора.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху була зафіксована сейсмічна та інфразвукова активність.
Раніше зазначалося, що вибух стався на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.
Рівень радіації під час вибуху на військовому полігоні в Сєвєродвінську Архангельської області Росії 8 серпня був перевищений в 4 – 16 разів.
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