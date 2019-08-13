Ядерний вибух в Росії: жителів зони НП масово евакуюють

Вранці 14 серпня жителів селища Ненокса під Архангельськом, де стався вибух ракети з ядерною складовою, евакуюють.

Про це 29.RU повідомили самі люди, які живуть в зоні лиха. Зокрема, їх повідомили про те, що в зазначену дату в селі необхідно бути відсутніми з 5 до 7 години ранку.

Спеціально для цього зі станції Ненокса буде відправлений потяг, який і відвезе людей з населеного пункту на час робіт на полігоні.

Однак неноксівці стверджують, що евакуація нібито пов'язана з плановими роботами в місцевій військовій частині й відношення до вибуху 8 серпня не має.

"Це плановий захід. У нас це відбувається регулярно, приблизно раз на місяць всіх відвозять подалі від села. Раніше, правда, деякі залишалися тут. Але зараз, після останніх подій, думаю, будуть їхати всі", – розповів один з місцевих жителів.

Тим часом, за інформацією TАСС, медиків, які надавали допомогу постраждалим при НП на військовому полігоні в Неноксі під Сєвєродвінськом в Архангельській області, направили на обстеження до федерального медичного центру. Лікарі підписали документ по нерозголошення інформації, для обстеження медики відправлені в Москву.

Під Архангельськом вибухнула ракета Агентство Бізнес Новин

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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