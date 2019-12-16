"Я вбив її та себе": російський історик-розчленовувач написав листа-сповідь

У Росії історик Олег Соколов, обвинувачений у вбивстві 24-річної аспірантки Анастасії Єщенко, написав листа, де розповів про відносини зі студенткою.

Листа для "КП-Петербург" передав адвокат вченого Олександр Почуєв. За словами Соколова, у нього з дівчиною мало відбутися весілля.

"Я розумію, що вчинив страшне і маю понести найстрашнішу кару. Мені все одно, що говорять про мене. Це вже не важливо. Я вбив її та себе теж, мене вже немає. Для мене зараз важлива світла пам'ять про Анастасію. Ми з нею повинні були повінчатися навесні і планували весілля. За всі 5 років я її і пальцем не зачепив. Навіть сімейні скандали у нас були рідкісними, і, я б сказав, рівними, без сильних сплесків", – поділився він.

Зі слів підозрюваного, заяву в РАЦС пара подала 3 жовтня 2019 року.

"Ми з нею дуже любили один одного. У відпустці і на інших заходах ми витратили багато грошей. А ті гроші, які я очікував в якості заробітку, не отримав, тому весілля було скасовано. Тому ми вирішили подати заяву 12 листопада й вибрали день весілля - 28-29 квітня ", - повідомив історик.

Також Соколов знову каявся і приносив свої вибачення рідним та близьким вбитої.

"Хоча я розумію, що ніякими словами я не зможу нічого виправити і змінити. Я хочу особисто вибачитися при першій можливості. Поки я тут, зробити цього не можу. Опублікувати це (своє звернення до рідних Анастасії – Ред.) Я не вважаю допустимим, це дуже особисте питання", – розповів учений.

При цьому історик додав, що має намір написати книгу, де опише детально всі події.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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