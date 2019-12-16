"Я вбив її та себе": російський історик-розчленовувач написав листа-сповідь

У Росії історик Олег Соколов, обвинувачений у вбивстві 24-річної аспірантки Анастасії Єщенко, написав листа, де розповів про відносини зі студенткою.
Листа для "КП-Петербург" передав адвокат вченого Олександр Почуєв. За словами Соколова, у нього з дівчиною мало відбутися весілля.
"Я розумію, що вчинив страшне і маю понести найстрашнішу кару. Мені все одно, що говорять про мене. Це вже не важливо. Я вбив її та себе теж, мене вже немає. Для мене зараз важлива світла пам'ять про Анастасію. Ми з нею повинні були повінчатися навесні і планували весілля. За всі 5 років я її і пальцем не зачепив. Навіть сімейні скандали у нас були рідкісними, і, я б сказав, рівними, без сильних сплесків", – поділився він.
Зі слів підозрюваного, заяву в РАЦС пара подала 3 жовтня 2019 року.
"Ми з нею дуже любили один одного. У відпустці і на інших заходах ми витратили багато грошей. А ті гроші, які я очікував в якості заробітку, не отримав, тому весілля було скасовано. Тому ми вирішили подати заяву 12 листопада й вибрали день весілля - 28-29 квітня ", - повідомив історик.
Також Соколов знову каявся і приносив свої вибачення рідним та близьким вбитої.
"Хоча я розумію, що ніякими словами я не зможу нічого виправити і змінити. Я хочу особисто вибачитися при першій можливості. Поки я тут, зробити цього не можу. Опублікувати це (своє звернення до рідних Анастасії – Ред.) Я не вважаю допустимим, це дуже особисте питання", – розповів учений.
При цьому історик додав, що має намір написати книгу, де опише детально всі події.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити у річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з малокаліберного обрізу й сховав тіло у своєму будинку.
На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після цього професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитого ним студентки Єщенко.
Викладач з Пітера, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї коханки, хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.
Соколов стверджував, що вистрілив із гвинтівки у дівчину під час сварки через її ревнощі до його дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.
На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.
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