"Я розчарований": дипломат пояснив, що не так із зустріччю Путін-Макрон

Заяви, зроблені за підсумками зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона, не додають оптимізму Україні.

"Поки що я трохи розчарований, хоча Макрон і зробив правильні заяви. Позиція "і вашим, і нашим" явно не на нашу користь", – сказав OBOZREVATEL екс-міністр закордонних справ, дипломат Володимир Огризко.

Зокрема, на його думку, не додає оптимізму і той факт, що питання "української кризи" обговорювалося без участі представника України.

Володимир Путін, Еммануель Макрон під час зустрічі у Франції 19 серпня Офіційний сайт президента РФ

За словами Огризка, лідер Франції "хоче швидше відкараскатися від цієї проблеми і в якийсь спосіб її вирішити", в той час як Путін вкотре висловлює "традиційну позицію", суть якої зводиться до "легалізації бандитів" на Донбасі – до особливого статусу окупованих територій.

"На жаль, тут нам не доводиться розраховувати, що щось високе і велике впаде на голову. За своє щастя треба боротися", – переконаний він.

"Єдиною правильною відповіддю на поведінку як одних, так і інших, є зміцнення України і перетворення її на суб'єкт міжнародного права. Коли будь-хто розуміє, що з Україною так чинити не можна, і за її спиною вирішувати її долю теж не можна. Тоді ми зможемо говорити з усіма не лише про свої проблеми, а й про інші проблеми", – підкреслив дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, 19 серпня на двосторонній зустрічі Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні та висловили своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, прозвучала пропозиція організувати тематичний саміт. Українського представника на зустрічі не було.

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