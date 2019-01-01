Рухнувший дом в Магнитогорске стоит на улице Карла Маркса. Извините, но не могу не вспомнить классическое: "Просто я живу на улице Ленина и меня зарубает время от времени".

Цензор.НЕТ Взрыв в Магнитогорске

Уверен, есть связь между предновогодней трагедией и неискоренимыми совковыми названиями, точнее - неискоренимым совком с его отношением к народу, как к безответному быдлу. Пока остаются улицы Ленина и Карла Маркса, Дзержинского и Матроса Железняка, нас будет регулярно всячески "зарубать". Ибо само население таким образом даёт на это согласие.

Вот Украина активно освобождается от всех этих Лениных и Марксов, потому что не хочет, чтобы её "зарубало" беспросветной жизнью. А у нас население советское и хочет таким оставаться - и получает соответствующие новогодние подарки...

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