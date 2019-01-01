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Олексій Широпаєв
Олексій Широпаєв
Поет, публіцистВсі статті автора

Взрыв в Магнитогорске: результат отношения к народу, как к безответному быдлу

14.8тЧитати матеріал російською

Рухнувший дом в Магнитогорске стоит на улице Карла Маркса. Извините, но не могу не вспомнить классическое: "Просто я живу на улице Ленина и меня зарубает время от времени".

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Взрыв в Магнитогорске

Уверен, есть связь между предновогодней трагедией и неискоренимыми совковыми названиями, точнее - неискоренимым совком с его отношением к народу, как к безответному быдлу. Пока остаются улицы Ленина и Карла Маркса, Дзержинского и Матроса Железняка, нас будет регулярно всячески "зарубать". Ибо само население таким образом даёт на это согласие.

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Вот Украина активно освобождается от всех этих Лениных и Марксов, потому что не хочет, чтобы её "зарубало" беспросветной жизнью. А у нас население советское и хочет таким оставаться - и получает соответствующие новогодние подарки...

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Автор
Олексій ШиропаєвОлексій Широпаєв
Місце
РосіяМагнітогорськ
Джерело
Джерело:Facebook Алексея Широпаева
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Nevid Peter
Nevid Peter
Шаноавний Алєксєй! Я не погоджуюся з тим, що вся причина в особистостях, вами названих. Ці особистості похідні (проізводниє) від зовсім іншого. В світі надання Вселенським патріархатом Томосу на автокефалію Україні, виявився жахливий факт. РПЦ не має Томосу. Згідно заяви Вселенського патріарха Варфоломія , РПЦ є самопроголошеною, тобто не канонічною. Ідемо далі. Що означає Томос? Томос надає право церкві бути посередником між Богом і людиною!!! Тобто надавати людині Божу благодать при хрещенні, вінчанні, відпіванні і т. і. Звертаю ще раз Вашу увагу, що Томос робить релігійну організацію церквою. А без Томосу - це секта. Тобто група людей зібралася і стала виконувати Богослужіння. Таким чином багато поколінь росіян не мали Божої благодаті при хрещенні, вінчанні і ... Ось у цьому я вбачаю трагедію росіян. Ми, слава Богу, вирвались з цієї антихристської, сомопроголошеної, по факту рейдеської організації. Слава Україні.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Первым делом первым делом ракеты, ну а дома дома уже потом. Видимо деньги на обслуживание дома ушли в Крым или Сирию.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Старый маразматик совсем из ума выжил.
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