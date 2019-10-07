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7 жовтня • оновлено в 18:17
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"Не вороги, а один народ": політолог розкрив наміри Путіна щодо Зеленського

17.6т Читати матеріал російською

Російська пропаганда змінить інформаційну політику щодо України на миролюбну, щоб політиком миру став глава РФ Володимир Путін, а не президент Володимир Зеленський.

Про це у Facebook написав російський політолог Олександр Морозов, коментуючи засудження лідера Росії інформаційної політики центральних телеканалів, оскільки ті виставляють Україну в негативному світлі.

РБК

РБК

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Тепер він хоче показувати Україну не як ворога, а як "братський народ". Він і раніше так говорив, але тепер це пряма вказівка каналам заливати єлеєм "ми – один народ". Такий розворот – велика небезпека для Зеленського. Путін хотітиме привласнити на свою користь його 73% підтримки. Він хоче отримати мандат "політик миру", який поки що завис у повітрі. Шанси досить хороші, за його спиною дуже потужний пропагандистський апарат", – припустив політолог.

Скрін-шот

Скрін-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає неправильним, якщо росЗМІ спеціально виставляють Україну в невигідному світлі.

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Теми
Російсько-український конфлікт війна Війна на Донбасі російська пропаганда
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Олександр Морозов
Місце
Росія
Теги
Донбас Новини Росії пропаганда
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Сокол Николай
Сокол Николай
"Теперь Путин хочет показывать Украину не как врага, а как "братский народ". Он и раньше говорил об этом, но теперь это прямое указание..." Первый, кто должен изменить риторику на этот счёт, это "вечерний мудозвон"... Понаблюдаем...
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
"украинский народ" выдумали в австро-венгерском Генштабе в 1914 году. До этого никакого отдельного от русского народа "украинского народа" не существовало в природе! "Украинский народ" - такая же несусветная глупость, как "вологодский народ", "астраханский народ", "краснодарский народ", "саратовский народ".
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Kruglov Alexandr, Извлек на свет болтовню какого-то белогвардейского генерала времен Гражданской, пламенного патриота "единой и неделимой России" ? Ничего поновее и поумнее не нашел ?
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Скаржинская Наталья
Скаржинская Наталья
Похоже зЕльцману пора предложить мирный путь на выход, типа, по состоянию здоровья. Он явно глючит по крупному.
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