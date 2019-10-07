"Не вороги, а один народ": політолог розкрив наміри Путіна щодо Зеленського

Російська пропаганда змінить інформаційну політику щодо України на миролюбну, щоб політиком миру став глава РФ Володимир Путін, а не президент Володимир Зеленський.

Про це у Facebook написав російський політолог Олександр Морозов, коментуючи засудження лідера Росії інформаційної політики центральних телеканалів, оскільки ті виставляють Україну в негативному світлі.

РБК Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Тепер він хоче показувати Україну не як ворога, а як "братський народ". Він і раніше так говорив, але тепер це пряма вказівка каналам заливати єлеєм "ми – один народ". Такий розворот – велика небезпека для Зеленського. Путін хотітиме привласнити на свою користь його 73% підтримки. Він хоче отримати мандат "політик миру", який поки що завис у повітрі. Шанси досить хороші, за його спиною дуже потужний пропагандистський апарат", – припустив політолог.

Скрін-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає неправильним, якщо росЗМІ спеціально виставляють Україну в невигідному світлі.

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