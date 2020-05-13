О том, что власть превратила День Победы в апофеоз жлобства и глупости, в надругательство над Памятью, уже написано всё. Салюты в пустом городе, водолазы с портретами ветеранов на дне реки – то-то водяные прониклись величием нашей победы, девочки на гвоздях, упитанное начальство в бантах – все это отражает отвратительный тренд последних лет. Фронтовики, которых я знал, застали лишь начало этого процесса, но плевались уже тогда и никогда в официальных шоу не участвовали.
Смысл действий начальства, в общем, понятен – своих достижений нет, надо примазаться к той трагедии и попытаться объявить победителями именно себя. Раньше войну выиграл Сталин, а не народ, теперь и вовсе Путин. А о том, сколько на этом воруют, и говорить не хочется.
Но есть у этого шабаша, фактически, перечеркивающего лучший день нашей истории, еще один аспект. Властям как воздух нужна новая победоносная война, только так они могут удержаться – и они ее активно ищут.
Второго Крыма нет, да и от первого осталось одно похмелье. Мировой войны они не хотят – хотят шантажировать, но не доводить до края. Мелкие авантюры эффекта не дают. А вот побеждать внутреннего врага – милое дело.
День Победы раньше был воплощением единства всех нас, вне зависимости от политических взглядов. Конечно, есть еще Новый Год, осталась Пасха, когда люди, по-разному относящиеся к религии, вспоминая о победе жизни над смертью, не склонны искать врагов среди ближних своих. Но День Победы в путинском исполнении не объединяет, а разъединяет. Он выстраивает стену между нами и всем миром – мы же сражались, оказывается одни со всей Европой и нам никто не помогал. Но главное то, что День Победы по-путински разобщает наше общество. С экрана объясняют, что среди нас есть враги, которые, живи они тогда, поголовно пошли бы в полицаи.
Это те, кому не нравятся воздушные парады в охваченной эпидемией стране. Те, кто не хочет, высунувшись из окна с портретом деда, петь хором. Кто не в восторге от демонстрации случившейся два года назад победы в хоккей над командой Германией, т.е. от приравнивания войны и игры, а нынешней Германии и Рейха. Следующий шаг – и власть готова его сделать – команда на уничтожение изменников Родины. По законам военного времени, ведь мирное у нас так и не наступило.
Господин президент! Сделать великую Россию у вас не получилось. Теперь вы хотите для всех нас великих потрясений.
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