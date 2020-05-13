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13 травня • оновлено в 17:08
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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Второго Крыма у Путина нет, от первого осталось одно похмелье

23.2т
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О том, что власть превратила День Победы в апофеоз жлобства и глупости, в надругательство над Памятью, уже написано всё. Салюты в пустом городе, водолазы с портретами ветеранов на дне реки – то-то водяные прониклись величием нашей победы, девочки на гвоздях, упитанное начальство в бантах – все это отражает отвратительный тренд последних лет. Фронтовики, которых я знал, застали лишь начало этого процесса, но плевались уже тогда и никогда в официальных шоу не участвовали.

Смысл действий начальства, в общем, понятен – своих достижений нет, надо примазаться к той трагедии и попытаться объявить победителями именно себя. Раньше войну выиграл Сталин, а не народ, теперь и вовсе Путин. А о том, сколько на этом воруют, и говорить не хочется.

Но есть у этого шабаша, фактически, перечеркивающего лучший день нашей истории, еще один аспект. Властям как воздух нужна новая победоносная война, только так они могут удержаться – и они ее активно ищут.

Второго Крыма нет, да и от первого осталось одно похмелье. Мировой войны они не хотят – хотят шантажировать, но не доводить до края. Мелкие авантюры эффекта не дают. А вот побеждать внутреннего врага – милое дело.

День Победы раньше был воплощением единства всех нас, вне зависимости от политических взглядов. Конечно, есть еще Новый Год, осталась Пасха, когда люди, по-разному относящиеся к религии, вспоминая о победе жизни над смертью, не склонны искать врагов среди ближних своих. Но День Победы в путинском исполнении не объединяет, а разъединяет. Он выстраивает стену между нами и всем миром – мы же сражались, оказывается одни со всей Европой и нам никто не помогал. Но главное то, что День Победы по-путински разобщает наше общество. С экрана объясняют, что среди нас есть враги, которые, живи они тогда, поголовно пошли бы в полицаи.

Это те, кому не нравятся воздушные парады в охваченной эпидемией стране. Те, кто не хочет, высунувшись из окна с портретом деда, петь хором. Кто не в восторге от демонстрации случившейся два года назад победы в хоккей над командой Германией, т.е. от приравнивания войны и игры, а нынешней Германии и Рейха. Следующий шаг – и власть готова его сделать – команда на уничтожение изменников Родины. По законам военного времени, ведь мирное у нас так и не наступило.

Господин президент! Сделать великую Россию у вас не получилось. Теперь вы хотите для всех нас великих потрясений.

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Автор
Леонід Гозман Леонід Гозман
Теми
Друга світова війна День Перемоги
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
перемога Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Леонида Гозмана
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
... "Те, кто не хочет, высунувшись из окна с портретом деда ..." Во как!! Внучек paccтреляннoгo за измeнy Poдинe, видите ли "не хочет" в окошко вытаскивать кocoмopдoe мypлo своего предка. И это неудивительно, ведь с Победой тот тёpтый жидoвин никак не сопрягается. Как и его кocoглaзый потомок (бoг шeльмy мeтит!), которого в очередной раз вывернуло наизнанку в пpипaдкe нeнaвиcти к Poccии. Благо в-нa-yкpaинe есть публика, которая вылижeт любую мepзocть от подобного жидoвcтвyющeгo и попросит ещё! Фу, мepзocть ...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ваня Иванов, +++
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
когда у кремля был триумф? последние лет 6 стабильно получают сц-аными тряпками по морде, но они и этому рады и всегда найдут повод для гордости. скот бутылкозадый
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