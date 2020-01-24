Встала і пішла: у Росії жінка впала з 9 поверху. Відео

В Ізлучинську (Росія) дівчина випала з вікна дев'ятого поверху і залишилася жива.

На відео, що з'явилося в соцмережах, видно, що вона падає з вікна, приземляється в замет біля будинку, після чого встає і йде (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Пізніше вона опинилася в реанімації з забоями внутрішніх органів, але, на подив лікарів, без єдиного перелому.

У Росії жінка впала з 9 поверху

"Інцидент стався 21 січня близько п'ятої вечора. Дівчина дійсно випала з вікна, вона жива. За фактом події зараз проводиться перевірка", – повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Тим часом, в екстрених службах повідомили, що дівчина залишилася жива завдяки великому замету, а також тому, що в момент падіння була одягнена в теплтй верхній одяг.

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