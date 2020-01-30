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30 січня • оновлено в 10:12
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"Всім буде хана": Фельгенгауер назвав умову війни РФ з НАТО

6.3т
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За оцінками російського військового експерта Павла Фельгенгауера, для підготовки прямого зіткнення армії Росії з силами НАТО знадобиться не менше, ніж 30 днів.

"Поки що великої концентрації сил і засобів проти Росії на Заході немає. Сили треба нарощувати", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи публікацію в китайському ЗМІ про те, що нібито в разі збройного конфлікту з Заходом РФ зазнає поразки за три години.

"Літаки є і у нас, і у них. Їх можна перекидати швидше. Але в будь-якому разі треба підтягувати сили і засоби з глибини Європи й Америки. Це потребуватиме більше, ніж 30 днів. Російські навчання показали, що підтягування і розгортання вони можуть зробити швидше, але це також вимагає часу. Тож про три години взагалі не йдеться", – підкреслив експерт.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Поки що ніяких ракет в Європі не розгорнуто, тим паче ядерних. Американці припускають, що якісь ракети побудують до 2025 року, але вони будуть неядерні", – додав він.

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Експерт нагадав про те, що останнім часом країни НАТО почали приділяти більше уваги своїй обороноздатності. Зокрема, в Альянсі розроблений план "Чотири по 30" - "за 30 днів підтягнути до фронту батальйони, 30 бойових кораблів, 30 ескадрилій та авіацію". Влітку поточного року в Латвії відбудуться десантні навчання.

"Після Криму уздовж кордонів на Заході розгорнули кілька рот. Зараз там є чотири тактичні батальйонні групи. Одна в Польщі, по одній в кожній із прибалтійських республік. Ну і, звісно, є місцеві збройні сили цих держав", – розповів експерт.

"Отже, все по-різному і все значно складніше, ніж те, як про це говорять китайці. Але якщо будь-який конфлікт перетне ядерний поріг, то, звісно, всім буде хана", – резюмував Фельгенгауер.

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Нагадаємо, китайські військові аналітики заявили про те, що в разі збройного конфлікту з Заходом Росія зазнає поразки за три години. Про це пише сайт China.com.

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти німецького видання Die Zeit, що проаналізували масштаб нарощування Росією своїх озброєнь, дійшли висновку, що Росія постійно занижує "оголошені" обсяги свого військового бюджету. "Як президенту Путіну вдається постійно анонсувати нові бойові системи, проводити гігантські навчання та здійснювати випробування ядерних силових установок, якщо на папері він витрачає на всю армію тільки 61 млрд доларів? Абсолютно просто: завдяки креативній бухгалтерії", – заявили вони.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Ексклюзив
Особа
Павло Фельгенгауер
Місце
Росія
Теги
Новини Росії НАТО
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Комментарии на сайте не модерированы
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
А что кто-то сомневается? Три часа это даже много.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Уровень компетенции "военного эксперта" филькингауэра такой же, как у "мостостроителя" Медовара. А именно -на$$ать в уши виsлоу.хим sharoварникам на обоsse.
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фил филька
фил филька
сверхзвуковые ракеты с ядерными боеголовками летят НАМНОГО быстрее любых армий мира. пока россия начнет терпеть поражение в течении этих трех часов весь мир УЖЕ превратиться в труху.
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