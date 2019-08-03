"Всіх переможе!" Репери Face і Noize MC висловилися про звірства в Москві

Популярні російські реп-виконавці Face (Іван Дрьомін) і Noize MC (Іван Алексєєв) засудили побиття людей на протестах в Москві.
Так, Дрьомін в ході концерту вирішив озвучити свою позицію щодо масових затримань: "Я завжди буду за людей, тому виступ присвячую тим подіям, які проходять в Москві. Народ все одно всіх переможе".
У свою чергу Алексєєв і зовсім записав окремий трек, який присвятив "космонавтам в камуфляжних скафандрах" зі щитами, які кийком "б'ють гуманоїдів".
Артист назвав силовиків, що б'ють росіян, "шестернею системи", які "катаються в маслі, як сир".
Продовжуємо навчання сидіння на двох стільцях:- Дика Москва (@WildWildMoscow) August 3, 2019
Отримуй кийком на Пушкінській і Трубної, ламай собі життя і здоров'я! А Фейс поки висловить активну громадянську позицію і за нашу і вашу свободу запрацює на фесті
Адже і не кевкає нічого у них pic.twitter.com/WHArZKQhye
Як вам куплет на фіток з @rap_anacondaz? Леха в дитячому саду мріяв стати космонавтом В камуфляжному скафандрі - зі щитом, автоматом, Дубинкою - і бити гуманоїдів. Ненавидів мультфільм про кота Леопольда: Гуманоїди - вороги, гуманоидам не боляче. Гуманоїд може виглядати, як дівчина або школяр, Але це наёбка - і тільки. Леха підріс. У Льохи - щетина і бас. Леха плечистий. Леха рукатих. У Льохи - наказ, Що на собачу мову перекладається: "Фас!" А мова гуманоїдів для Льохи - ін.яз, І все це означає тільки одне: Тобі в автозаку - пиздец, маленький підарас! А господарі годують з руки. Господарі дали житло. Вже підростають цуценята. "Так, космонавтика - це моє!" - Думає Леха, знімаючи свій шолом після зміни. Він, як Білка і Стрілка - такий же вірний і сміливий. Катається в маслі, як сир, шестерня системи. Прибульці хочуть зробити з нашої планети другий пояс астероїдів - Стійте, ну-ка сюди, куди ви поспішаєте, гуманоїди? Прибульцям - капут. Прибульці нам брешуть. Прибульці свої тягнуть щупальця до нашої годівниці - а значить, прибульці помруть! Записано в Тамані, 3.08.2019 р # Леха # космонавтом #workandtravel # мнеспеціальноотведённихместненадо #makesomenoize
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом для в Москві силовики затримали понад 800 учасників протесту. Багатьох з них вони по-звірячому били, в тому числі журналістів, підлітків і випадкових підлітків.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.