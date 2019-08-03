"Всіх переможе!" Репери Face і Noize MC висловилися про звірства в Москві

Популярні російські реп-виконавці Face (Іван Дрьомін) і Noize MC (Іван Алексєєв) засудили побиття людей на протестах в Москві.

Так, Дрьомін в ході концерту вирішив озвучити свою позицію щодо масових затримань: "Я завжди буду за людей, тому виступ присвячую тим подіям, які проходять в Москві. Народ все одно всіх переможе".

У свою чергу Алексєєв і зовсім записав окремий трек, який присвятив "космонавтам в камуфляжних скафандрах" зі щитами, які кийком "б'ють гуманоїдів".

Артист назвав силовиків, що б'ють росіян, "шестернею системи", які "катаються в маслі, як сир".

Продовжуємо навчання сидіння на двох стільцях:



Отримуй кийком на Пушкінській і Трубної, ламай собі життя і здоров'я! А Фейс поки висловить активну громадянську позицію і за нашу і вашу свободу запрацює на фесті



Адже і не кевкає нічого у них pic.twitter.com/WHArZKQhye - Дика Москва (@WildWildMoscow) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом для в Москві силовики затримали понад 800 учасників протесту. Багатьох з них вони по-звірячому били, в тому числі журналістів, підлітків і випадкових підлітків.

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