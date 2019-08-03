Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Всіх переможе!" Репери Face і Noize MC висловилися про звірства в Москві

1.6т Читати матеріал російською

Популярні російські реп-виконавці Face (Іван Дрьомін) і Noize MC (Іван Алексєєв) засудили побиття людей на протестах в Москві.

Так, Дрьомін в ході концерту вирішив озвучити свою позицію щодо масових затримань: "Я завжди буду за людей, тому виступ присвячую тим подіям, які проходять в Москві. Народ все одно всіх переможе".

У свою чергу Алексєєв і зовсім записав окремий трек, який присвятив "космонавтам в камуфляжних скафандрах" зі щитами, які кийком "б'ють гуманоїдів".

Новини
"Тварюки, вбивають!" Звірства силовиків в Москві потрапили на відео

Артист назвав силовиків, що б'ють росіян, "шестернею системи", які "катаються в маслі, як сир".

Як вам куплет на фіток з @rap_anacondaz? Леха в дитячому саду мріяв стати космонавтом В камуфляжному скафандрі - зі щитом, автоматом, Дубинкою - і бити гуманоїдів. Ненавидів мультфільм про кота Леопольда: Гуманоїди - вороги, гуманоидам не боляче. Гуманоїд може виглядати, як дівчина або школяр, Але це наёбка - і тільки. Леха підріс. У Льохи - щетина і бас. Леха плечистий. Леха рукатих. У Льохи - наказ, Що на собачу мову перекладається: "Фас!" А мова гуманоїдів для Льохи - ін.яз, І все це означає тільки одне: Тобі в автозаку - пиздец, маленький підарас! А господарі годують з руки. Господарі дали житло. Вже підростають цуценята. "Так, космонавтика - це моє!" - Думає Леха, знімаючи свій шолом після зміни. Він, як Білка і Стрілка - такий же вірний і сміливий. Катається в маслі, як сир, шестерня системи. Прибульці хочуть зробити з нашої планети другий пояс астероїдів - Стійте, ну-ка сюди, куди ви поспішаєте, гуманоїди? Прибульцям - капут. Прибульці нам брешуть. Прибульці свої тягнуть щупальця до нашої годівниці - а значить, прибульці помруть! Записано в Тамані, 3.08.2019 р # Леха # космонавтом #workandtravel # мнеспеціальноотведённихместненадо #makesomenoize

Публікація від Іван Алексєєв (@noizemc)

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом для в Москві силовики затримали понад 800 учасників протесту. Багатьох з них вони по-звірячому били, в тому числі журналістів, підлітків і випадкових підлітків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ну, если сами Великие Артисты поддержали протестующих, то... Правда, артистов этих до сих пор никто не слышал и про них не знал, но хайпанули они зачетно, хоть так прославились
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тараненко Влад
Тараненко Влад
Mihailova Kristina, это Фейс, которого слушает поголовно вся молодежь России, неизвестный?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel