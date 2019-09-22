"Всі гріхи на нього списують": генерал КДБ оцінив можливість палацового перевороту в России

Президенту Росії Володимиру Путіну не грозить палацовий переворот, на даному етапі його правління це абсолютно неможливо.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив генерал КДБ Олексій Кондауров. За його словами, глава РФ є прикриттям для кремлівських чиновників, на якого вони списують всі свої дії.

Володимир Путін радіо Свобода

"Навіщо тим, хто нагорі, цей переворот? Путін для них – гарантія, дах і прикриття, всі гріхи на нього списуються. Вони як сім'я, гроші є, влада є, за Путіним вони, як за кам'яною стіною, тому ніякого перевороту не буде. Не знаю, що має трапитись, щоб завтра Путіна не стало. Тільки накопичення розуміння, що він погано керує і країна з ним пропаде. Але цього теж поки що немає", – запевнив Кондауров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник, терорист, який воював в рядах "ДНР", Захар Прилєпин заявив, що настрої в Росії наближають до вчинення перевороту.

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