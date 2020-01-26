Всеволод Чаплін помер прямо перед храмом РПЦ: опубліковано відео 18+

Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер прямо під храмом Феодора Студита в Москві.

Священик сидів на лавці і йому раптово стало погано (щоб подивитися відео з місця смерті Чапліна, доскрольте до кінця сторінки).

Скандальний протоієрей став задихатися, посинів, впав. З'ясувалося, що трапився астматичний напад. Приїхавши на місце НП медики змогли лише констатувати факт смерті.

Відзначимо, Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, погрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України.

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Всеволод Чаплін помер під храмом Феодора Студита

Як писав OBOZREVATEL, Чаплін також відрізнявся скандальними заявами про росіян. Він, підтримуючи війну з США, закликав суспільство не боятися ядерного вибуху.

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