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26 січня • оновлено в 20:55
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Всеволод Чаплін помер прямо перед храмом РПЦ: опубліковано відео 18+

8.5т
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Скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер прямо під храмом Феодора Студита в Москві.

Священик сидів на лавці і йому раптово стало погано (щоб подивитися відео з місця смерті Чапліна, доскрольте до кінця сторінки).

Скандальний протоієрей став задихатися, посинів, впав. З'ясувалося, що трапився астматичний напад. Приїхавши на місце НП медики змогли лише констатувати факт смерті.

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Відзначимо, Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, погрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України.

Увага, відео 18+

Всеволод Чаплін помер під храмом Феодора Студита

Всеволод Чаплін помер під храмом Феодора Студита

Як писав OBOZREVATEL, Чаплін також відрізнявся скандальними заявами про росіян. Він, підтримуючи війну з США, закликав суспільство не боятися ядерного вибуху.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія Москва
Тег
РПЦ
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Коментарі
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Цікаво
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
бог не фраер - он все видит
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Чумак Олег
Чумак Олег
На одну тварюку менше
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2
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Червоний Данило
Червоний Данило
cдох, русский правоcлавный питoрок! гoреть этой мрaзи в aду, как и всем русским, поддерживающих путина в вoйне против Украины!
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