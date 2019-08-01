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Все в тумані, люди задихаються: Росію огорнув смог через страшну пожежу в Сибіру. Фото і відео НП

7.5т Читати матеріал російською

До російської Чити (столиця Забайкалля) дійшов дим від масштабних лісових пожеж у сибірській тайзі, паралізувавши роботу аеропорту й огорнувши місто смогом.

Про це пише місцеве видання ZAB.RU (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, запах гару жителі Чити відчули вдень 31 липня. Смог, який принесло з сусідніх Іркутської області і Бурятії, змішався з туманом після дощів і завис над містом.

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Смог у Читі

Смог у Читі

РІА Новини

Смог у Читі

Смог у Читі

РІА Новини

Смог у Читі

Смог у Читі

РІА Новини

Смог у Читі

Смог у Читі

РІА Новини

Вранці 1 серпня аеропорт Чити перестав приймати літаки, деякі з направили на посадку в Улан-Уде.

У Міністерстві природи РФ уже підтвердили, що смог у місті став наслідком лісових пожеж у тайзі. Прогнозують, що він не розсіється мінімум до 3 серпня.

Смог у Читі

Смог у Читі

ZAB.RU

Смог у Читі

Смог у Читі

ZAB.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

  • У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

  • У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

  • Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

  • До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

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Новини Росії Росія пожежа
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Как челобитную подаёшь карлику-димону , смерд
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Крестные ходы были ?А святые мощи привозили ? С иконой над пожаром летали ?И че ? Не помогает ?Странно, это самые передовые методы тушения. Смотайтесь на Афон, к старцам ....
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CARGO 100
CARGO 100
Вы сочувствуете? Трамп предложил Путину по телефону помощь ... А вы?
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