Все в тумані, люди задихаються: Росію огорнув смог через страшну пожежу в Сибіру. Фото і відео НП

До російської Чити (столиця Забайкалля) дійшов дим від масштабних лісових пожеж у сибірській тайзі, паралізувавши роботу аеропорту й огорнувши місто смогом.

Про це пише місцеве видання ZAB.RU (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, запах гару жителі Чити відчули вдень 31 липня. Смог, який принесло з сусідніх Іркутської області і Бурятії, змішався з туманом після дощів і завис над містом.

Смог у Читі РІА Новини

Смог у Читі РІА Новини

Смог у Читі РІА Новини

Смог у Читі РІА Новини

Вранці 1 серпня аеропорт Чити перестав приймати літаки, деякі з направили на посадку в Улан-Уде.

У Міністерстві природи РФ уже підтвердили, що смог у місті став наслідком лісових пожеж у тайзі. Прогнозують, що він не розсіється мінімум до 3 серпня.

Смог у Читі ZAB.RU

Смог у Читі ZAB.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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