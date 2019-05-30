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"Усе перевіримо": в Кремлі вперше прокоментували падаючий рейтинг Путіна

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У Кремлі звертають увагу на всі дослідження соціологів щодо теми рейтингу російського президента Володимира Путіна, а експерти в сфері статистики аналізують динаміку цих цифр.

Про це журналістам сказав прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зазначимо, що в останні місяці низка російських соціологічних служб, зокрема й прокремлівських, фіксували різке падіння рейтингу довіри Путіну. У деяких випадках цифри опускалися до 31,7% — показника 13-річної давнини. Нагадаємо: після анексії Криму й початку війни на Донбасі вони становили 86% підтримки.

Володимир Путін

Володимир Путін

"У Путіна багато різних рейтингів. Є рейтинг довіри, є електоральний, який зараз перейшов у тенденцію зростання. Ми чекаємо якогось аналізу від фахівців про те, як корелюють ці дані: як може падати довіра і водночас рости електоральний рейтинг. Це складний аналіз, але сподіваємося, що з часом він з'явиться", — зазначив Пєсков.

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Днями закрите опитування фонду "Громадська думка" показало, що найнижчий електоральний рейтинг у Путіна — в Магаданській області. Там за нього готові віддати голоси лише 36% населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний соціолог Росії пояснив різке падіння рейтингу Путіна.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Дмитро ПєсковВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпропаганда
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