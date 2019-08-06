"Впустили болгарку": у Росії трапилася жахлива НП із дитиною. Відео

У п'ятницю, 2 серпня, в Саратові (Росія) робітники, які ремонтували дах школи, впустили болгарку прямо на голову 2-річній дитині, яку поряд везла на велосипеді мати. Дівчинку госпіталізували.

Як повідомило Слідче управління Слідчого комітету РФ у Саратовській області, за фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки під час виконання будівельних та інших робіт, що призвело з необережності заподіянню тяжкої шкоди здоров'ю людини) (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За версією слідства, повз двоповерхову школу йшла жінка, яка везла свою 2-річну доньку в триколісному велосипеді. Робітники, які займалися ремонтом покрівлі, через неуважність впустили болгарку — вона вдарила дитину по голові.

НП із дитиною Скріншот

З отриманими тілесними ушкодженнями дівчинку госпіталізували до лікувального закладу.

Були проведені слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі 20 липня був знайдений мертвим 5-річний хлопчик із Росії, який більше тижня тому зник за дивних обставин.

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