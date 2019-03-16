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"Вони за Росію": росЗМІ підхопили "сенсацію" української журналістки про Крим

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Російські ЗМІ активно підхопили сюжет української журналістки Олесі Медведєвої, яка зняла фільм про окупований Крим.

Так, видання РИА вказує, що дівчина приїхала на півострів і зняла три сюжети про зміни, що відбулися на півострові з моменту анексії.

Наприклад, в першому випуску вона заявила, що росіяни на цій території "остаточно окопалися": тоді Медведєва прийшла до висновку, що фактично Крим живе за російськими законами.

У четвертому, заключному випуску дівчина поділилася загальними враженнями від візиту на півострів.

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Журналістка зазначила, що за п'ять років Росія вклала в республіку більше коштів, ніж Україна за попередні 23 роки.

Олеся Медведєва

Олеся Медведєва

"Цілком очевидно, що Росія вкладає величезні гроші в Крим: Кримський міст, траса Таврида, Сімферопольський аеропорт, дитячі садки, лікарні, електростанції. Все це буквально зводиться з нуля", — наводять слова дівчини в РосЗМІ.

При цьому блогер констатувала, що на півострові через санкції не діють багато міжнародних і російських компаній.

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Серед "незручностей" для жителів російського Криму Медведєва виділила необхідність виконувати закони.

Олеся Медведєва

Олеся Медведєва

"(Раніше) податки ніхто не платив, обмежувалися відкатами для своїх "дахів". У Росії все не так, <...> у Росії потрібно платити податки. На Україні є повір'я, що податки платить тільки лох <...> Малому бізнесу Криму, який звик працювати зовсім в інших умовах, це незвично і дуже незручно", — заявила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зажадали компенсацію за "25 років анексії Криму". В Україні ж запропонували РФ відшкодувати збиток за останні 300 років.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Страна юа? Вы что, серьёзно? Кремлеботы, русоботы идут на х*й.
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2
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минин евген
минин евген
а что еще подопечная клименко скажет?
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1
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Medved George
Medved George
Это что еще за овца?
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