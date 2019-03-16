"Вони за Росію": росЗМІ підхопили "сенсацію" української журналістки про Крим

Російські ЗМІ активно підхопили сюжет української журналістки Олесі Медведєвої, яка зняла фільм про окупований Крим.

Так, видання РИА вказує, що дівчина приїхала на півострів і зняла три сюжети про зміни, що відбулися на півострові з моменту анексії.

Наприклад, в першому випуску вона заявила, що росіяни на цій території "остаточно окопалися": тоді Медведєва прийшла до висновку, що фактично Крим живе за російськими законами.

У четвертому, заключному випуску дівчина поділилася загальними враженнями від візиту на півострів.

Журналістка зазначила, що за п'ять років Росія вклала в республіку більше коштів, ніж Україна за попередні 23 роки.

Олеся Медведєва

"Цілком очевидно, що Росія вкладає величезні гроші в Крим: Кримський міст, траса Таврида, Сімферопольський аеропорт, дитячі садки, лікарні, електростанції. Все це буквально зводиться з нуля", — наводять слова дівчини в РосЗМІ.

При цьому блогер констатувала, що на півострові через санкції не діють багато міжнародних і російських компаній.

Серед "незручностей" для жителів російського Криму Медведєва виділила необхідність виконувати закони.

Олеся Медведєва

"(Раніше) податки ніхто не платив, обмежувалися відкатами для своїх "дахів". У Росії все не так, <...> у Росії потрібно платити податки. На Україні є повір'я, що податки платить тільки лох <...> Малому бізнесу Криму, який звик працювати зовсім в інших умовах, це незвично і дуже незручно", — заявила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зажадали компенсацію за "25 років анексії Криму". В Україні ж запропонували РФ відшкодувати збиток за останні 300 років.

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