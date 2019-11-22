СИНДРОМ СКРЕП – УБИЙСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ КАК ЭМАНАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Это про скрепы и прочее, про то, что членство этого идиота в костюме Наполеона, убившего девочку, в Российском Военно-историческом обществе отнюдь не случайно. Про то, что единственная ценность нашего начальства – самовластье. Опубликовано это в Republic. Поскольку у них все строго по подписке, прилагаю сам текст.

СИНДРОМ СКРЕП - ДОЦЕНТ СОКОЛОВ КАК ЭМАНАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Вовсе не все ревнители скреп или, конкретно, члены Военно-исторического общества убивают и расчленяют своих молодых любовниц. Но скрепы в случившейся в Питере трагедии далеко не случайны.

Духовные скрепы, они же – традиционные ценности, понятие столь же туманное, как духовность или соборность, с которыми они, по-видимому, близки по содержанию. Апологеты этих конструктов обычно включают в них набор положительных качеств, присущих с их точки зрения России и ее народу – коллективизм, взаимопомощь, милосердие и так далее. Насколько, в действительности, присущ этот синдром нашим согражданам, выражен он у нас больше или меньше, чем у других народов – остается не ясным. Более того, любые попытки соотнесения деклараций относительно этих замечательных свойств с реальностью, а тем более сравнений по этим параметрам России с другими странами, вызывают у сторонников скреп неподдельную ярость. Это тот случай, когда следует просто верить!

Олег Соколов

Но во что верить? Содержание многих понятий существенно проясняется, если ориентироваться не на туманные дефиниции, а на поведение тех, кто эти понятия персонифицирует и продвигает. И тогда возникает другая, далеко не такая благостная картина того, что стоит за духовными скрепами и традиционными ценностями.

Получается, что скрепы - это право на насилие. Вспомните ролик, в котором Н.С.Михалков избивает ногами чем-то обидевшего его человека. Характерно, что обидчика при этом держит охрана Никиты Сергеевича, защититься он не может.

Скрепы – это хамство. Другой защитник традиционных ценностей, Рогозин, славен не только падением ракет, воровством на подведомственном ему "Восточном" и неизвестно откуда взявшейся квартирой за сотни миллионов, но и повадками уличного хулигана. Американцы без нашей помощи будут, по его мнению, отправлять своих астронавтов на орбиту с помощью батута – своих-то ракет у них нету. Или "Ждите ответа, гады" - это было сказано в адрес не пропустившей через свое воздушное пространство его самолет страны и многое другое. Разумеется, эти высказывания сопровождаются одобрительным ржанием в контролируемых СМИ. Справедливости ради, эта стилистика имеет у нас прочные традиции. Слова Александра Третьего о Европе, которая может подождать, пока русский царь ловит рыбу, или о том, что поезд не может ехать быстрее потому, что "дорога жидовская", из того же ряда.

Скрепы – это прямые преступления. Война на Донбассе, в ходе которой было убито более десяти тысяч человек, жизнь сотен тысяч, если не миллионов, превращена в ад, а территория передана под власть криминала, идет под аккомпанемент духовно-патриотического звона – братья, мол, своих не бросаем, за ценой не постоим.

Новини Путин расчленил Россию

Скрепы – это наглое самодовольство. Это "Черная сотня" незримо присутствующая в рядах защитников русского языка от инородцев, стоящая под знаменами "хоругвеносцев", громящих выставки, и "активистов", поливающих несогласных зеленкой – пока только зеленкой! Это десятилетия утверждений о грядущем крахе доллара, о восхищении и зависти, с которой на нас смотрит весь мир, последней надеждой которого мы являемся. И, конечно, о гибели Запада.

И скрепы - это ложь, попытки заменить реальность иллюзиями. Надо ли перечислять откровенное вранье, с которым постоянно выступают именно те, кто больше всего говорит об особой духовности нашей страны? И это не только не выполненные обещания властей, которые и изначально никто выполнять и не собирался, не только "распятый мальчик" и празднование дня рождения Путина всем Нью-Йорком. Это списанные диссертации властных и околовластных патриотов, это безграмотные и мракобесные программы на телевидении – земля-то, оказывается, плоская, а американцев на Луне и вовсе не было. Это книги, утверждающие приоритет России во всем на свете, но переполненные "фактами", не имеющими никакого отношения к реальности. Чтобы не быть обвиненным в неконкретности, упомяну труды Министра культуры РФ Мединского. Кстати, исторические реконструкции, которыми активно занимались и "герой Донбасса" Гиркин, и убивший эту несчастную девочку Соколов – это ведь тоже ложь. Усеянные трупами поля, боль, кровь заменяются чем-то вроде танцев в маскарадных костюмах. Стоит ли в контексте всего этого удивляться той политике, которую проводит наше государство в сферах науки и образования?

Список скрепной феноменологии, разумеется, далеко не исчерпывающий, есть еще много ярких проявлений того же самого явления. Но важно, что все это не случайный набор, а целостный синдром. В основе этого синдрома - представление о том, что люди не равны – одним можно то, чего нельзя другим. Лгать, развязывать войны, воровать, считая украденное просто справедливым вознаграждением за свой нелегкий труд. Можно убивать – во имя высокой цели, разумеется, как убивали чекисты. Можно, как это недавно продемонстрировал Путин, ехать на мотоцикле без шлема и не платить за это штраф – не шведский король, чай, чтобы штрафы платить. И это неравенство – право одних и бесправие других - нормально, правильно и должно именно как таковое признаваться не только условными боярами, но и холопами. Они, холопы, должны знать свое место и не возмущаться, например, перекрытию дорог для кортежей начальства – это ведь естественный порядок вещей. "Ты царь – живешь в палатах. Я смерд – живу в хлеву!". А равенство – это для Конституции, на которую, опять же традиционно, никто не обращает внимания.

Это мироощущение – база того, с чем всегда боролись в России, но что всегда возвращалось – самовластья. Самовластья, на обломках которого мечтало увидеть свои имена не одно поколение наших соотечественников. Самовластья - сведения всех институтов к имитации, контроля за всеми сферами жизни, ненависти к человеческой свободе. Самовластье – вот та традиционная ценность, которую пытаются внедрить в нашу жизнь и в наше сознание.

Конечно, в двадцать первом веке, да еще и повязав галстуки, начальству и его идеологам как-то неловко прямо говорить, что вся их идея – это мечта о ничем не ограниченном произволе. Вот они и выдавливают из себя глупости, вроде той, что содержание наших традиционных ценностей – это отвержение гомосексуальных браков, которые, якобы, уже стали обязательными в гибнущей Гейропе.

Обратите внимания, что это единственный ответ, который они дают на вопрос о том, чем же мы, все же, отличаемся от Запада?

Конечно, речь совсем не только о политике, речь о мироощущении, о представлении о "правильных" отношениях между людьми. Чем ближе к власти, особенно, к власти идеологической находится человек, тем больше шансов обнаружить у него этот синдром духовных скреп. Он будет хамить каждому, которого считает ниже себя по положению и, разумеется, пресмыкаться перед вышестоящим.

Он не приемлет равноправных отношениями, в частности, в интимной сфере – он будет добиваться доминирования, он будет использовать свои статусные преимущества, например, позицию преподавателя, считая запрет на это касающимся кого угодно, но не его. Он будет делать это сам и одобрит соответствующее поведение другого, равного ему по положению.

Общий дух здесь важнее конкретного содержания. Можно восхищаться врагом России Наполеоном, можно требовать дурацкого обращения "Сир" - это я про Соколова. Но если ты веришь в иерархию, в базовое неравенство, в право носителя власти – в масштабах государства или на микроуровне - в отношениях с девушкой или со студенческой аудиторией – творить все, что ему заблагорассудиться, ты остаешься носителем духовных скреп. И ты можешь, например, быть членом научного совета столь идеологически важной и, безусловно, патриотической организации, как Российское Военно-историческое общество.

Конечно, в Уставе РВИО или в основополагающих текстах наших идеологов нет права на убийство. Соколов перешел черту – хамить аудитории ему дозволялось, спать со студентками и даже измываться над ними – тоже, но не убивать и не расчленять тело. И он ответит за это, совсем его не отмажут. Но совершенное им – не только его личная патология. Оно лишь в одном шаге от того, что разрешают сами себе те, кто все больше погружают нашу страну во мрак.

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