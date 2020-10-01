Водій автобуса слідом за прибиральницею переміг на виборах у Росії. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
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У Костромській області на виборах переміг водій автобуса

Водій автобуса Сергій Давиденко виграв вибори на пост глави Сусанинського району Костромської області.

Чоловік вирішив взятися за зміну команди адміністрації, пише Regnum.

"В адміністрації району сформована гарна команда, там є фахівці, які справляються зі своїми завданнями. Після вступу на посаду я подивлюся, що і як. Чистити команду, на мій погляд, необхідно буквально трошки, точково. Робити це треба акуратно, щоб не нашкодити роботі адміністрації", – розповів він агентству.

Водій автобуса Сергій Давиденко виграв вибори в Костромській області.

Давиденко також заявив, що першочерговими проблемами району є початок опалювального сезону, стільниковий зв'язок і водопостачання. Після вступу на посаду він має намір зайнятися цими питаннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чухломському районі Росії прибиральниця Марина Удгодська, яка була підставною кандидаткою на виборах, стала главою місцевого сільського поселення. Жінка розповіла, що не знає про свої нові обов'язки на посаді очільниці селища.

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