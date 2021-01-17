"Внуково" про прибуття Навального: ми гідно зустрічали літаки з Німеччини ще в 1941-му

Аеропорт "Внуково" пообіцяв гідно зустріти літак із опозиціонером Олексієм Навальним, який повинен прилетіти з Німеччини близько 17:00.

У Twitter "Внуково" з'явилося повідомлення про те, що цього року аеропорту виповнюється 80 років, і він "уже багато чого побачив і пережив".

"Ми гідно "зустріли" літаки з Німеччини в 1941-му, зустрінемо всі літаки і в 2021-му", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Telegram-каналу Baza, перед приїздом Навального у "Внуково" ввели нове правило – потрапити в середину будівлі можна тільки за наявності квитка, що підтверджує, що ви дійсно прямуєте на рейс.

В аеропорту чергуватимуть кілька підрозділів поліції. Їх розділять на три групи:

Група затримання. Ці поліцейські повинні оперативно реагувати на будь-які дії учасників зустрічі Навального. Наказано відразу затримувати порушників, навіть удаваних. Виняток робиться лише для людей похилого віку – їх пропонується затримувати в останню чергу і поводитися з ними максимально акуратно й людяно. Група витіснення. Ці поліцейські повинні оперативно висуватися в будь-яку точку аеропорту, де можуть накопичуватися люди, що зустрічають Навального, і максимально ефективно їх відтісняти й розганяти в сторони. Група резерву. Це 30 співробітників поліції, які будуть просто сидіти й чекати чогось екстраординарного, готові відразу висунутися в будь-яку точку аеропорту.

Загалом Навального будуть зустрічати більш ніж 100 поліцейських. Їх замикають в автобусах майже до самого часу прильоту. Відлучатися в туалет буде заборонено, всіх співробітників окремо про це попереджають.

Крім того, співробітникам, які будуть працювати сьогодні у "Внуково", рекомендували взяти з собою протигази.

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