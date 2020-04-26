Вопрос, когда прекратится весь балаган с "самоизоляцией" и прочей имитацией борьбы со "страшнейшим заболеванием в истории" остаётся открытым, но, что однозначно можно сказать уже сейчас — путинская РФ выйдет из него уже совсем другой.

Вполне возможно, что дальнейший "вечный путинизм" будет протекать, как это ни парадоксально, без самого Путина.

Кем был Владимир Владимирович для преступной чекистско-олигархической элитки раньше?

Правильно, гарантом её пребывания у власти и дальнейшего разграбления ресурсов страны.

Всем, в том числе и многим представляем элитки, казалось, что "вот не станет Путина и система рухнет".

И что мы видим на практике?

Путина нет уже практически месяц (то, что он сидит где-то в тайном бункере и периодически посылает оттуда бесполезные и никому не нужные видеообращения — не в счёт), а система, пусть и с некоторыми толчками, но стоит. Солдат НАТО не видно, Кремль тоже никто не штурмует.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем нынешней элитке токсичный и надутый ботоксом старик, от которого гораздо больше вреда, чем пользы, и, как выяснилось, фактически ничего не зависит?

Ответ тоже прост: он больше ей не нужен.

Ох, не таким себе представлял процесс "обнуления" Владимир Владимирович, ох не таким...

У отечественной мафии теперь новый Дон

Образ "сильного лидера", который лепила для Путина пропаганда, требовал от Владимира Владимировича смелых заявлений, решительных действий и постоянного пребывания в эпицентре возникшей информационной бури.

Грубо говоря, в понимании "глубинного народа" Путин должен был скакать верхом на медведе и "бороть" чужеземную напасть с помощью богатырского меча.

На деле же, Путину хватило духа лишь раз вылезти в костюме жёлтого телепузика, да несколько раз выйти в эфир федеральных телеканалов, рассказав сказку "о победе над половицами и печенегами".

Для уставшего от жизни дедушки — этого вполне достаточно, но вот для "сильного лидера" — это ничто.

Именно поэтому у отечественной мафии теперь новый Дон — Собянин, который стал центральным лицом и фронтменом происходящих в стране событий.

Именно столичный мэр делал острые заявления и принимал непопулярные решения; на него ориентировались региональные власти; в понимании среднестатистического гражданина именно Собянин "лидер и борец" с коронавирусом.

Обнулённый президент плотно засел в бункере, новый премьер, словно выбранный на данную должность за блёклость и невзрачность, что-то невнятно бубнит себе под нос, любителя носить шоколадные медальки Шойгу и след простыл, а Сергей Семёнович то "цифровые ошейники" на горожан накинет, то коллапс в метро устроит —какие-никакие, а действия.

Вот и получается, что в течение последних недель РФ управляет именно мэр Москвы. Власть в стране переменилась без лишнего шума и пыли.

Раааз — и нет никакого Путина.

Двааа — пропали все многочисленные федеральные чиновники.

Триии — вчерашний местечковый (пусть это "местечко" и сама Москва) босс без какого-либо сопротивления занимает главный трон в мафиозной иерархии.

"В правила игры вносит корректировки тот, кто контролирует её ход"

Кто-то может сказать, что "самоустранение" Путина и выход на главную сцену Сергея Семёновича — ни что иное, как очередная гениальная "многоходовочка" нашего недообнулённого гаранта.

Вполне возможно, что первоначально данная игра и задумывалась, как перекладывание ответственности (а с ней и накладывающийся антирейтинг) с плеч "сильного лидера" на менее сильные плечи региональных чиновников.

Но, как известно, в правила любой игры вносит корректировки тот, кто контролирует её ход. И на сегодня это явно не Путин.

Ровно в тот момент, когда "Сказочный" Владимир Владимирович трусливо сбежал в свой личный бункер — он уронил нити управления игрой, которые с нескрываемой радостью подхватили его экс-товарищи по команде.

Не стоит наивно полагать, что нынешняя правящая верхушка — это Путин и куча его безликих миньонов.

Путинский режим, что не делает его менее отвратительным, многолик и разбит на различные группы интересов.

Многие "пехотинцы" гаранта ныне не существующей Конституции давно имели свои виды на главный трон, который после "обнуления" стал для них практически недосягаем...

Но тут в РФ случилась "самоизоляция", массовый психоз и первые намёки на анархию и безвластие — было бы глупо не воспользоваться такой прекрасной возможностью, которая буквально свалилась им под ноги.

Тем более для многих это последний шанс и другого не будет уже никогда.

Процесс вывода "Обнулённого" гаранта с главной сцены фактически был запущен им самим же

Путин уже месяц, как не ведущий игрок, а где-то там — на вторых, третьих ролях в качестве говорящей головы профессора Доуэля.

Все вопросы теперь решают совсем другие люди, которым Владимир Владимирович, облачившись в костюм жёлтого телепузика, самолично и передал бразды правления.

У власти есть одно неприятное свойство — ею очень легко наделить, но вот забрать обратно — практически невозможно.

Поэтому, если НацДедушка после завершения эпопеи, с так называемой "пандемией коронавируса", вылезет из бункера и потребует незамедлительно вернуть всё как было раньше — его экс-свита молча покрутит у виска.

"Как раньше" уже точно не будет.

Путину, так или иначе, придётся договариваться и перестраивать всю внутреннюю систему власти, делясь большей частью своих полномочий.

В противном случае — у него могут отобрать вообще всё.

Как вы думаете, у многих ли закрадутся какие-то сомнения, если в период разгула "ужасной и свирепой" болезни в стране, один пожилой дедушка её подхватит и скоропостижно умрёт?

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