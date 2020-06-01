Очередная печальная новость из России — не пережив последствий пыток в российских тюрьмах, скончался активист и правозащитник Сергей Мохнаткин.
Сейчас многие сравнивают де-факто убийство Мохнаткина с "делом Магнитского", а между тем у двух этих дел есть принципиальная разница. В деле с убийством Сергея Магнитского был очевиден "государственный интерес" — речь шла о коррупционных схемах, апробированных в высших эшелонах российской власти, и все понимали, что на кону стояли сотни миллионов, а то и миллиарды долларов. В деле Мохнаткина ничего подобного не было, а было ставшее обыденным в путинской России зверство людей в мундирах по отношению к обычному человеку, имевшему совесть и принципы.
Если в "деле Магнитского" российская власть отстаивала свое право безнаказанно воровать, то в деле Мохнаткина эта власть отстаивала право безнаказанно убивать.
Мохнаткин стал жертвой режима, но важно не поддаваться разговорам о безымянной системе, а назвать конкретные имена, определить весь круг людей, виновных в его смерти. Всех садистов в форме мы вряд ли посадим, но по ставшему знаковым делу Мохнаткина в постпутинской России должен быть проведен показательный судебный процесс. Необходимо навсегда искоренить традиции издевательств российской власти над гражданами.
Более того, само будущее России, вопросы, куда и как пойдет страна, напрямую связаны с тем, понесут ли наказание виновные за убийство Мохнаткина прокуроры, судьи и менты. И если этого не случится, то прекрасная свободная России будущего останется недостижимой мечтой.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.