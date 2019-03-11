Вивергається 23 роки: в Росії ще один вулкан викинув кілометри попелу

Вулкан Каримський викинув стовп попелу на висоту до 2,5 км над рівнем моря.

Про це повідомила Камчатська група реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення Російської академії наук (РАН). Відзначається, що ця подія на вулкані сталося в понеділок вдень за місцевим часом, пише "Інтерфакс".

"Попілний шлейф поширився приблизно на 65 км на схід-південний схід від Каримського", - йдеться в повідомленні.

KVERT встановив для цього вулкана підвищений - помаранчевий колір небезпеки для авіації.

Вулкан Каримський

У свою чергу в головному управлінні МНС Росії по Камчатському краю повідомили, що попилопади в населених пунктах півострова не з'являлися.

Як повідомлялося, кількома годинами раніше інший камчатський вулкан - Шивелуч - викинув стовп попелу на висоту 4 тис. 700 м над рівнем моря. Тоді попелопадів в житлових районах теж не було.

Каримський (висота - 1 тис. 536 м) - один з найбільш активних вулканів Камчатки, розташований в Елізовском районі в 125 км на північ від Петропавловська-Камчатського. Останнє виверження Каримський вулкана почалося в січні 1996 року і триває досі. У 1996 році викиди розпеченого речовини відбувалися, зокрема, з дна Каримського озера, розташованого в 6 км від вулкана.

Шивелуч - найпівнічніший діючий вулкан Камчатки, розташований в 45 км від селища Ключі Усть-Камчатського району, де проживають близько 5 тис. осіб. Це одне з найбільших вулканічних споруд Камчатки. Активність Шивелуча посилилася в травні 2009 року. В результаті цього купол вулкана прорізала ущелина завглибшки близько 30 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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