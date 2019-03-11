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Вивергається 23 роки: в Росії ще один вулкан викинув кілометри попелу

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Вулкан Каримський викинув стовп попелу на висоту до 2,5 км над рівнем моря.

Про це повідомила Камчатська група реагування на вулканічні виверження (KVERT) Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення Російської академії наук (РАН). Відзначається, що ця подія на вулкані сталося в понеділок вдень за місцевим часом, пише "Інтерфакс".

"Попілний шлейф поширився приблизно на 65 км на схід-південний схід від Каримського", - йдеться в повідомленні.

KVERT встановив для цього вулкана підвищений - помаранчевий колір небезпеки для авіації.

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Вулкан Каримський

Вулкан Каримський

У свою чергу в головному управлінні МНС Росії по Камчатському краю повідомили, що попилопади в населених пунктах півострова не з'являлися.

Як повідомлялося, кількома годинами раніше інший камчатський вулкан - Шивелуч - викинув стовп попелу на висоту 4 тис. 700 м над рівнем моря. Тоді попелопадів в житлових районах теж не було.

Каримський (висота - 1 тис. 536 м) - один з найбільш активних вулканів Камчатки, розташований в Елізовском районі в 125 км на північ від Петропавловська-Камчатського. Останнє виверження Каримський вулкана почалося в січні 1996 року і триває досі. У 1996 році викиди розпеченого речовини відбувалися, зокрема, з дна Каримського озера, розташованого в 6 км від вулкана.

Шивелуч - найпівнічніший діючий вулкан Камчатки, розташований в 45 км від селища Ключі Усть-Камчатського району, де проживають близько 5 тис. осіб. Це одне з найбільших вулканічних споруд Камчатки. Активність Шивелуча посилилася в травні 2009 року. В результаті цього купол вулкана прорізала ущелина завглибшки близько 30 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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