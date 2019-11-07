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7 листопада • оновлено в 07:48
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Витримає ядерний удар: Росія вигадала нову суперзброю

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Російські військові похвалилися тим, що їх підводні човни отримають унікальні броньовані укриття.

Як пишуть "Известия" з посиланням на джерела в Міноборони, кожна така стоянка нібито здатна витримати не тільки удар стихії, звичайне бомбардування або ракетний обстріл, але навіть встояти від ядерного удару. Крім того, укриття стане перешкодою для бойових плавців ймовірного противника.

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"Борей"

"Борей"

Ілюстрація

Відзначається, що в таких доках розміщуватимуться стратегічні ракетоносці проектів "Борей" і "Ясен", а також безшумні дизельні субмарини "Варшав'янка" і "Лада".

До зведення об'єктів уже приступили на базі Тихоокеанського флоту в Вілючинську на Камчатці. У наступному році аналогічні роботи будуть розгорнуті в Сєвероморську, де розташовуються кораблі Північного флоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії почали бити на сполох через українську ракету "Блискавка", яка призначена для протидії Чорноморському флоту РФ в Чорному морі і флотилії РФ в Азовському морі.

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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Выдумали, как и мост?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
розумні люди зай маються зовсім іншим: електроавтомобілі, відновувальна енергетика і т.д. а ці все ніяк не заспокоються все їхм дай в війнушку пограти. а питання чи хочуть росіяни війни стає реторичним
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Вообще то это не оружие , и его уже давно "выдумали".
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