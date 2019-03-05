"Виступив проти отари зомбі": з'явилося відео з росіянином, який назвав Сталіна вбивцею

У мережі опублікували відео з акції "Дві гвоздики товаришу Сталіну" в Москві, на якому один із активістів кинув у пам'ятник зламані квіти з криком "Згори в пеклі, кате народу, вбивце жінок і дітей!"

Запис з'явився на сторінці "Шаден" у Twitter. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що одразу після цього його повалили на землю з криком: "Пішов геть, виродку!" "От мерзотник. Є**нутий, бл*дь", – почулося в натовпі. Першим на активіста накинувся чоловік похилого віку у формі полковника радянської армії, потім до нього приєдналися і правоохоронці. Незабаром молодика забрали в невідомому напрямку.

Скріншот із відео

Мережа бурхливо відреагувала на інцидент. Багато користувачів написали про те, що чоловік вчинив дуже сміливо, оскільки виступив проти. Відзначили також і те, що такий вчинок був правильним, враховуючи всі жертви, до яких призвело правління Сталіна.

"Молодець, не побоявся проти отари зомбі піти", "Одна людина серед цього мороку", "Один єдиний здоровий чоловік був і того скрутили", "Мужик! Слава росіянину! Слава герою!", "Це герой, а виродки навколо", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше член російського Комітету солідарності з Майданом Павло Шелков викликав гнів у росіян, одягнувши шарф із національною символікою України.

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