Вишинського обміняють на Сущенка? Адвокат озвучив прогноз

Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка теоретично можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"Але тоді це трохи змінює характер домовленостей", – сказав у коментарі OBOZREVATEL адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін.

Він зауважив, що не виключає й такого варіанту. "Я завжди рекомендував це зробити, але не знаю, як це може відбуватися. Хто від цього тоді виграє?" – зазначив правозахисник.

"Якщо домовленість спискова, то чому вона повернеться до індивідуальної? Вишинський є елементом великого списку із 30 осіб. Мені здається, його звільнення – це частина великої домовленості. Але обміняти один на один – це вже буде схоже на якусь вибірковість", – сказав адвокат.

Кирило Вишинський https://news-front.info

У той же час він додав: "З формальної юридичної точки зору перешкод для обміну Вишинського на Сущенка не може бути ніяких, окрім двох рішень судів. Тому що Роман підписав згоду на відбування покарання в Україні. Якщо два суди щодо його відправлення вже пройшли, то тоді жодних проблем".

Звільнення Кирила Вишинського ніяк не пов'язане з обміном, а було умовою Росії за "нормандським форматом", повідомило джерело видання Страна.ua.

Як писав OBOZREVATEL:

28 серпня Апеляційний суд в Києві звільнив з-під варти головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Журналіст перебував під вартою понад 400 днів. Суд щодо інкримінованих йому статей ще попереду. Він зобов'язаний буде з'являтися до суду або слідчого на першу вимогу.

Проти Вишинського відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.

Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.

Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

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