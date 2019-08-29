Вирізали органи? На відомому курорті Туреччини у лікарні помер підліток з Росії

Шістнадцятирічна росіянка померла у клініці "Яшам хастанесі" у курортному місті Аланья (Туреччина). Батьки запідозрили, що у дівчинки нібито вилучили внутрішні органи. Лікарі запевнили – підлітка доправили у важкому стані, а інформація про вилучення органів – наклеп.

Про це повідомила "РИА Новости" директор клініки Нуртач Ари. Дівчинка померла через кілька годин після того, як їй поставили діагноз "гострий апендицит".

Сім'я Ланшакових на початку липня вирушила до Туреччини. На дев'ятий день підліток поскаржився на біль у животі і був доправлений у приватну клініку. Звідти його, за словами батьків, перенаправили в іншу установу, де діагностували гострий апендицит.

На курорті Туреччини у лікарні помер підліток з Росії

За словами батьків, медичних довідок і результатів аналізів крові дівчинки лікарі нібито не видали, а показали тільки свідоцтво про смерть.

"Дівчинка поступила до нас занадто пізно у вкрай важкому стані з перитонітом, врятувати її було вже неможливо. Навіть подумати не можна, щоб тут були незаконно вилучені органи", – сказала директор клініки і додала, що установа готова звернутися до суду, щоб захистити репутацію.

За її словами, мама протягом декількох днів лікувала напад гострого апендициту у дочки активованим вугіллям, тоді як їй була необхідна операція.

Як повідомила виданню лікар клініки "Сіедра" в Аланьї Айше Бюкте, куди спочатку звернулися батьки дівчинки, їй відразу ж були зроблені всі аналізи і поставлені крапельниці.

"Аналізи крові були настільки поганими, що ми їх потім зробили повторно – результати у нас є, вони також були передані матері. Рівень лейкоцитів у дівчинки був знижений більш ніж у п'ять разів у порівнянні з нормою. Ми операції не робимо, тому що у нас амбулаторна клініка", – зазначила вона.

За словами лікаря, батьків запитали, куди відправити підлітка: до приватної чи державної клініки. Й вони самі обрали першу. Тому дівчинку направили до найближчої установи.

За її словами, у клініці "Яшам хастанесі" вирішили не робити операцію, зважаючи на те, що у пацієнтки вже була остання стадія перитоніту, оперувати яку було занадто пізно.

Лікар додала, що дівчинка хворіла з 10 липня. Допомога їй не надавалася три дні, підліток потрапив до лікарні 13 липня. Бюкте вважає, що через несвоєчасне звернення батьків до лікарів апендикс лопнув, виник перитоніт.

Як зазначила юрист клініки "Сіедра" Ася Батчаєва, медзаклад мав намір подати судовий позов проти матері дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курорті у Туреччині трапилася моторошна НП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейна. Дівчинка перебувала в комі, але потім померла у лікарні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.