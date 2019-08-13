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Винищувач НАТО викликав переполох у Росії: що трапилося

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У вівторок, 13 серпня, винищувач НАТО F-18 спробував наблизитися до лайнера російського міністра оборони Сергія Шойгу, коли той пролітав над Балтійським морем.

Про це з посиланням на оборонне відомство повідомляють "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що літак Шойгу слідував з Калінінграда до Москви з ескортом із двох винищувачів морської авіації Балтійського флоту Су-27. Над Балтикою до борту спробував наблизитися F-18, проте льотчики Су-27 не дозволили йому підійти близько до лайнера.

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Винищувач НАТО намагався наблизитися до літака Шойгу

Интерфакс

Примітно, що подія викликала серйозні побоювання в Росії. "Останнім часом іноземні безпілотники і літаки-розвідники все частіше стали з'являтися біля кордонів Росії, незважаючи на заклики Міноборони. Їх помічають над Чорним морем, поблизу Калінінграда, а також неподалік від російських баз у Сирії", – відзначили в "РИА Новости" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше трапився аналогічний інцидент із літаком Шойгу, який летів до Калінінграда. Тоді до Су-27 намагався наблизитися F-16.

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Особа
Сергій Шойгу
Місце
Росія
Теги
НАТО Росія Новини Росії
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