Винищувач НАТО викликав переполох у Росії: що трапилося

У вівторок, 13 серпня, винищувач НАТО F-18 спробував наблизитися до лайнера російського міністра оборони Сергія Шойгу, коли той пролітав над Балтійським морем.
Про це з посиланням на оборонне відомство повідомляють "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що літак Шойгу слідував з Калінінграда до Москви з ескортом із двох винищувачів морської авіації Балтійського флоту Су-27. Над Балтикою до борту спробував наблизитися F-18, проте льотчики Су-27 не дозволили йому підійти близько до лайнера.
Винищувач НАТО намагався наблизитися до літака Шойгу
Интерфакс
Примітно, що подія викликала серйозні побоювання в Росії. "Останнім часом іноземні безпілотники і літаки-розвідники все частіше стали з'являтися біля кордонів Росії, незважаючи на заклики Міноборони. Їх помічають над Чорним морем, поблизу Калінінграда, а також неподалік від російських баз у Сирії", – відзначили в "РИА Новости" .
Міноборони РФ опублікувало відео, як винищувач НАТО F-18 намагається наблизитися до борту міністра оборони Сергія Шойгу над нейтральними водами Балтійського моря. pic.twitter.com/FfpXcB4HTQ- (Не) серйозний МЗС (@russiaspeaks) August 13, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше трапився аналогічний інцидент із літаком Шойгу, який летів до Калінінграда. Тоді до Су-27 намагався наблизитися F-16.
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