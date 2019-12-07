"Він же не Харламов": російський опозиціонер розповів про "феномен Зеленського" в Росії

Людина з артистичним минулим не може навіть балотуватися на пост президента Росії, тому "феномен Зеленського" там неможливий.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. За його словами, це "путінська Росія", інших потенційних кандидатів у президенти позбавлять доступу до ЗМІ, а спонсорів залякають.

Володимир Зеленський eurointegration.com.ua

"Зеленський же не просто комік. Він обличчя, керівник бізнес-проектів. Мною він не сприймається, як, наприклад, Гарік Харламов. Він спочатку був серйознішим, ніж наші коміки і у нього була можливість донести до великої частини аудиторії свій образ. У нас, як тільки хтось заявиться піти в президенти, відразу буде позбавлений доступу до ЗМІ, а всіх його потенційних спонсорів залякають. Ні, Зеленського у нас бути не може, це путінська Росія", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами письменниці Людмили Улицької, на даному політичному етапі в Росії обрання президентом людини з шоу-бізнесу, як це сталося з шоуменом Володимиром Зеленським в Україні, неможливе.

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