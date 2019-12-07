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7 грудня • оновлено в 09:36
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"Він же не Харламов": російський опозиціонер розповів про "феномен Зеленського" в Росії

2.3т
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Людина з артистичним минулим не може навіть балотуватися на пост президента Росії, тому "феномен Зеленського" там неможливий.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. За його словами, це "путінська Росія", інших потенційних кандидатів у президенти позбавлять доступу до ЗМІ, а спонсорів залякають.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

eurointegration.com.ua

"Зеленський же не просто комік. Він обличчя, керівник бізнес-проектів. Мною він не сприймається, як, наприклад, Гарік Харламов. Він спочатку був серйознішим, ніж наші коміки і у нього була можливість донести до великої частини аудиторії свій образ. У нас, як тільки хтось заявиться піти в президенти, відразу буде позбавлений доступу до ЗМІ, а всіх його потенційних спонсорів залякають. Ні, Зеленського у нас бути не може, це путінська Росія", – підсумував політик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами письменниці Людмили Улицької, на даному політичному етапі в Росії обрання президентом людини з шоу-бізнесу, як це сталося з шоуменом Володимиром Зеленським в Україні, неможливе.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Дмитро Гудков Володимир Зеленський Гарік Харламов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
В России просто умней народ , ему (народу ) одного комика хватило с лихвой .
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А если вна Украине кто нибудь Бога сыграет,в секту новую тоже 75% перейдут?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как сказали американские комики - на Украине выбрали президентом актера, сыгравшего в сериале роль президента. Насколько же конченой должна быть эта страна!
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