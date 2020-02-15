"Він таких слів не знає!" Скандал Соловйова з Дудем отримав новий поворот

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який раніше негативно висловився на адресу журналіста Юрія Дудя, звинуватив його в роботі на олігарха Михайла Ходорковського.

Як пише "Комсомольська правда", скандал розгорівся після інтерв'ю Соловйова, в якому він зізнався, що Дудь нібито запрошував його на інтерв'ю, але він в бесіді відмовив. Пропагандист заявив, що провести розмову хоче особисто з Ходорковським, якого назвав "замовником".

"Я його не викликаю на дуель. Просто я кажу: чого прикидатися? Навіщо підсилати своїх суджених, ряджених та інших продажних шавок? Якщо є до мене питання, задай їх сам. А то чого він там, виходить в Твіттер, починає дурості, вульгарності і підлості писати. Чого боятися? Хочеш мене запитати – запитай сам. Хочеш дати мені інтерв'ю – приїжджай до Москви. Я тебе вислухаю, задам тобі питання, поговориш. Проблем ніяких немає", – вибухнув гнівом рупор Кремля.

Володимир Соловйов і Юрій Дудь

Пропагандист заявив, що поставить Ходорковському питання про фінансові схеми "Менатепа", корупційні скандали, відносини з владою, скуповування місць в Думі в 90-х і 2000-х.

Він зазначив, що нібито Дудь такого ніколи не запитає.

"Я думаю, прийти побоїться. Але ж там багато питань. Дудь такого ніколи не запитає. Дудь половину слів таких не знає", – сказав Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що уряд Дмитра Медведєва справедливо пішов у відставку, оскільки міністри не послухалися президента Росії Володимира Путіна.

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