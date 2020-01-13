"Він сильніший Путіна": названо наступника президента Росії після 2022 року

Наступником президента РФ Володимира Путіна може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, розмірковуючи, хто буде "рулити" Росією після Путіна.

"У 2027 році Олексій Дюмін – сам глава Кремля", – йдеться в публікації.

Автор матеріалу пише, що в 2022 році правляча партія Росії отримає три чверті місць у Держдумі, а Путін проведе дві поправки до конституції країни.

Так, можливо нинішній глава РФ посилить роль прем'єр-міністра, який буде більше залежати від Держдуми, ніж від президента. Друга поправка "підійме роль голови Ради безпеки", вважає NZZ. Саме ця посада буде вирішувати все кадрові рішення президента Росії. Дюмін ж стає керівником адміністрації президента.

Видання зазначає, що згідно з поданим планом, "Путін погодив його кандидатуру з найважливішими гравцями", і "ніхто не наважився обуритися".

Путін і Дюмін

"Дюмін ще сильніше, ніж Путін в свій останній термін, концентрується на зміцненні патріотизму і мілітаризму в суспільстві і захисту від ймовірних зовнішніх ворогів. Ті, хто після зміни керівництва в країні сподівався на прорив, були жорстоко розчаровані. Дюмін не розлучився з системою, а спробував використовувати її в своїх цілях. Але він залишився епігоном, і тому він набагато більш вразливий, ніж Путін", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін повідомив, що думає про свого наступника з 2000 року.

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