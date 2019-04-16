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"У розстрільних списках Путін і Медведєв": в Росії пояснили любов до "месника" Сталіна

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Результати опитування російської дослідницької організації "Левада-центр", в якому 70% росіян позитивно оцінюють історичну роль Йосипа Сталіна, показують їхнє розчарування в нинішньому президенті країни Володимирі Путіну.

Люди втомилися від корупції і колосального злодійства, вони ненавидять путінський режим і вважають, що Росією має керувати жорстка і непохитної волі людина в справі "наведення порядку", яким і був радянський лідер, написав в блозі на OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник.

"Росіяни вважають, час повернути колишні перемоги під перевіреним прапором великого вождя. Відчувається розчарування в Путіні, від якого "вимагають залізну руку, а вона недостатньо залізна". Крадіжки і корупція всім набридли. Вираз "Сталіна на вас немає!" стає буквальним", — вважає журналіст.

Йосип Сталін і Володимир Путін

Йосип Сталін і Володимир Путін

cont.ws

На його думку, нинішній режим в Росії люди ненавидять і хотіли б бачити розстрільні списки з іменами прем'єра Дмитра Медведєва і навіть самого Путіна. Тому по країні і встановлюють символічні надгробки з його іменем.

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"У цьому сенсі Сталін має виконати роль "народного месника", влаштувати праведний суд і роздати всім по заслугах, незважаючи на особистості, зв'язки і звання. Такий перекіс в психіці населення підтверджує глибокий інфантилізм пострадянського суспільства. Мовляв, сам нічого змінити не можу, але одного разу прийде умовний Сталін і звершить акт справедливої відплати, повернувши все на круги своя. У головах обивателів поселився розпропагандований переможний Йосип Віссаріонович. Але в якийсь момент цей образ почне зганяти кухонний Пугачов", — підсумував Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг Володимира Путіна обвалився: главі РФ вказали на фатальний промах.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир ПутінЙосип СталінСаша Сотник
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росії
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Древний Укр
Древний Укр
Это все хотелки и мрии холуев запада либерастов.Народ мечтает о том,что бы поскорее разорвать на части этих врагов народа.Они уже достали россиян так же,как и банда майданутых на украине, совершившая госпереворот достала украинцев.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры, вас целые регионы,бывшего концлагеря послали в ваше коричневое будущее)))) Мало?)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"журналист Саша Сотник" = говорящая какашка. Его "предположил журналист" - вонь и смрад. :-)
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