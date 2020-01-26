Вилетіла частина балкона: в Росії в багатоповерхівці вибухнув газ. Відео

У Махачкалі (Росія) через вибух газу в багатоповерхівці постраждали двоє людей, серед них – дитина, яка просто проходила повз будинок.

Про це, з посиланням на джерела в екстрених службах, повідомляє агентство ТАСС. Очевидці ж діляться відео з місця НП у соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як розповіли в МНС в Дагестані, дитину 2008 року народження госпіталізували з легкими травмами. Водночас про стан дорослого, який теж отримав травми, інформації немає.

У Росії в результаті вибуху в багатоповерхівці постраждала дитина

Зазначається, що вибух трапився у п'ятиповерховому будинку по вулиці Гамидова, 53. У нього вибило перегородку між балконом першого поверху та цоколем. Однак несучі конструкції не пошкоджені.

Зі свого боку інші місцеві ЗМІ, посилаючись на слова очевидців, додають, нібито НП відбулася через кинутий хлопчиком сірник.

"Дитина кинула її у підвал, де трапився витік газу", – йдеться в повідомленні.

У житловому будинку в Махачкалі трапився вибух газу Скриншот із відео

У житловому будинку в Махачкалі трапився вибух газу Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в одноповерховому дерев'яному будинку в Томській області в результаті пожежі загинули 11 людей.

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