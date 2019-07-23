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Військовий літак РФ увірвалися до Південної Кореї: винищувачі відкрили вогонь

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Літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. В результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли по тривозі, вони зробили попереджувальні постріли.

Про це заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає агентство Ренхап. Повідомляється, що військовий літак Росії двічі перебував у повітряному просторі Південної Кореї.

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Інцидент трапився над Японським морем. Всього літак пробув в над Південною Кореєю шість хвилин.

Ілюстрація

Ілюстрація

военное обозрение

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше винищувачі Путіна і НАТО зустрілися в небі. Російська авіація відзвітувала, що її винищувач Су-27 "піднімався для перехоплення двох літаків ВПС США і Швеції у російського кордону".

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Південна Корея
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Юг Руси
Юг Руси
"Военный самолет России ворвались в Южную Корею" - и получили "по зубам" )))))))))))))))
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Воно вже не знає як себе показати щоб про нього не забули .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ольгинские по команде ухватились за свои стрючки..
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