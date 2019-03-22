Відвалився хвіст: у Росії сталася нова НП із вертольотом

У Росії вертоліт авіакомпанії "Ямал" здійснив жорстку посадку у селищі Нори Надимського району.

У результаті події у вертольота відвалився хвіст. Судно здійснювало рейс Надим — Нори — Нида — Кутопьюган — Надим, повідомляє прес-служба Слідчого комітету в РФ.

У відомстві уточнили, що на борту повітряного судна перебували троє членів екіпажу і 20 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Фото з місця НП

"За цим фактом слідчі органи... проводить дослідчу перевірку, під час якої будуть встановлені всі обставини події", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак Boeing-738, який вилетів із московського аеропорту, вимушено приземлився в Сочі.

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