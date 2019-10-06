Відступ і замах: Путіну передрекли переломний рік

Астролог Ефа Форіна спрогнозувала відступ президенту РФ Володимиру Путіну в 2020 році.

"Доведеться відступати, при цьому втрачаючи колишні домовленості і позиції", – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

За її прогнозами, "рік для Путіна буде переломним в частині того, що його помилка в серпні 2016 року за таємні переговори принесе йому великі ускладнення в керівництві країною".

2020 рік переломним для Путіна

У квітні 2020 роки відбудуться події, "за яких йому буде досить складно втриматися на плаву", - сказала Ефа Форіна. У той же час вона додала: "Одночасно з цим йому буде надана таємна допомога від ворожої сторони. Шляхом укладення таємного договору і деяких поступок світового характеру він зможе ще втриматися на своєму місці".

"Складнощі по здоров'ю можна очікувати в серпні і жовтні 2020 року. У серпні можливий замах через вогонь, вибух, постріл", – продовжила астролог.

"Імперія встоїть, але імператор буде вже не той", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року президентові РФ Володимиру Путіну виповнюється 67 років.

Як писав OBOZREVATEL, в 2018 році в день 66-річчя Путіна українці і ряд росіян з сарказмом привітали його, висловивши надію, що він стане останнім у його житті.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.