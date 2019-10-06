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7 жовтня • оновлено в 18:11
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Відступ і замах: Путіну передрекли переломний рік

16.9т Читати матеріал російською

Астролог Ефа Форіна спрогнозувала відступ президенту РФ Володимиру Путіну в 2020 році.

"Доведеться відступати, при цьому втрачаючи колишні домовленості і позиції", – сказала вона в блозі OBOZREVATEL.

За її прогнозами, "рік для Путіна буде переломним в частині того, що його помилка в серпні 2016 року за таємні переговори принесе йому великі ускладнення в керівництві країною".

2020 рік переломним для Путіна

2020 рік переломним для Путіна

У квітні 2020 роки відбудуться події, "за яких йому буде досить складно втриматися на плаву", - сказала Ефа Форіна. У той же час вона додала: "Одночасно з цим йому буде надана таємна допомога від ворожої сторони. Шляхом укладення таємного договору і деяких поступок світового характеру він зможе ще втриматися на своєму місці".

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"Складнощі по здоров'ю можна очікувати в серпні і жовтні 2020 року. У серпні можливий замах через вогонь, вибух, постріл", – продовжила астролог.

"Імперія встоїть, але імператор буде вже не той", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року президентові РФ Володимиру Путіну виповнюється 67 років.

Як писав OBOZREVATEL, в 2018 році в день 66-річчя Путіна українці і ряд росіян з сарказмом привітали його, висловивши надію, що він стане останнім у його житті.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Ефа Форіна Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
гороскоп 2019 Новини Росії
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ломик сергей
ломик сергей
тролли,пляшите сегодня и славьте своего сцаря или его двойников и побольше лопат ему дарите
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Ахахах))) Опять предсказания))))) Обосс, сколько можно? В 2017 такой же "астролох" предсказывал Путину "проблемы и смещение с поста" (https://www.obozrevatel.com/abroad/vplot-do-sverzheniya-ozvuchen-goroskop-putina-na-2018-god.htm), а "эксперд" по межународным вопросам Верещук обещала в сентябре 2018 доллар по 150 рублей (https://www.obozrevatel.com/economics/pikiruyuschee-padenie-rossii-predrekli-dollar-po-150-rublej.htm). Но рoгулье все требует хлеба и зрелищ))))
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий, a что, предыдущий "астролох" Влад Росс сломался? Обосс нового нашел?))))
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hunt andres
hunt andres
Насмешила Эфа из Пердянска)))
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