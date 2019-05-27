Відставка Суркова: в Росії злили скандальні дані про куратора "Л/ДНР"

У Росії спростували інформацію про відставку помічника президента Росії Владислава Суркова, що є куратором війни на Донбасі.

Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков у інтерв'ю "КП" розповів, що Сурков не писав заяви про відставку: "Це неправда". Експерт зазначив, що проти Суркова йде кампанія з дискредитації.

"Думаю, Владиславу Юрійовичу відомо, хто. На таке саме запитання, яке я ставив йому, він відповів: "свої люди, розрахуємося", — розповів Чеснаков.

Також російський експерт назвав основні проблеми в "Л/ДНР", серед яких низький дохід людей.

"Можна сказати багато хорошого, але я б хотів виділити проблему, яка мені видається першочерговою — це бідність, неприпустимо низький рівень доходів населення. Зарплати тут нижче, ніж по той бік лінії фронту. Це неприпустимо... Уряди ДНР і ЛНР повинні зробити все для підвищення зарплат. А Росія зобов'язана різко нарощувати гуманітарну допомогу, щоб рівень життя на Донбасі вже в цьому році став вищим, ніж на контрольованих Києвом територіях", — додав Чеснаков.

Владислав Сурков і Володимир Путін Rabinovich TV

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков також прокоментував повідомлення про відхід Суркова.

"Кадрові чутки не коментуємо, жодних указів не було", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помічник Путіна Владислав Сурков незмінно займався кураторством самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" із 2014 року, коли Росія окупувала схід України.

На початку травня російський проект WarGonzo, який підтримує бойовиків на Донбасі, з посиланням на джерело в Адміністрації президента РФ підтвердив, що Сурков продовжує курирувати "Л/ДНР".

Раніше ж деякі ЗМІ писали, що Сурков, найімовірніше, пішов з посади головного куратора невизнаних "Л/ДНР", і його місце знову запропонували Михайлу Бабичу.

Інформація про його відставку з'являлася вже неодноразово. Однією з причин називали те, що він став занадто небезпечним для президента РФ.

24 травня Владислав Сурков відвідав тимчасово окупований Донецьк.

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