Відрізав голову і не шкодує: в Росії батько по-звірячому вбив немовля

Житель російського міста Саратов жорстоко вбив двомісячну доньку і сховав тіло на горищі.

За даними місцевого видання "НП Саратов", вбивця зізнався в тому, що відрізав дитині голову, але сам ні про що не шкодує.

Сім'я переїхала на арендовану квартиру в цьому місті у 2017 році. Чоловік ніде не працював весь цей час, посилаючись на погане самопочуття.

Горище, на якому чоловік сховав тіло доньки

"31 серпня 26-річна дружина чоловіка вийшла з дому разом зі старшим сином до магазину. Повернувшись додому, жінка звернула увагу на відсутність грудної доньки. На запитання дружини, куди пропала дывчина, чоловік сказав нібито її забрали незнайомі йому люди. Однак сусіди помітили, як чоловік із великою сумкою піднімався на горище житлового будинку", – йдеться в повідомленні.

Поліція виявила на горищі в сумці тіло загиблої дівчинки та величезний ніж. Уточнюється, що чоловік не вважав себе батьком дитини. У нього вже є старший син, якого він "шалено любить".

Чоловік відрізав голову доньі та сховав тіло на горище

"Чоловік зізнався у вбивстві. Причиною свого звірячого вчинку він називає те, що дівчинка, яку він з дружиною забрав у серпні 2019 року, виявилася недоношеною. Також затриманий вважає, що "все зробив правильно" і не шкодує про скоєне. Чоловік дає свідчення співробітникам правоохоронних органів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення трупа малолітньої дитини", – додали у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Рівненській області дружина жорстоко вбила чоловіка, а після спробувала розчленувати тіло, щоб заховати труп.

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