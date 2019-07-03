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Відмовив двигун: у Росії сталася страшна НП із військовим літаком

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У Єкатеринбурзі (Росія) в середу, 3 липня, здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело в службах аеропорту "Кольцово". За його словами, в польоті у повітряного судна відмовив один із двигунів.

Відомостей про постраждалих у результаті аварійної посадки поки немає.

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Відзначимо, Ан-12 – радянський військово-транспортний літак. Він відомий як "Новачок".

Ілюстрація. Ан-12

Ілюстрація. Ан-12

army-news.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, у якому були люди.

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Місце
РосіяЄкатеринбург
Теги
літакНовини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не подохла падаль расейская? Очень жаль!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Жуткое? АН-12 может на одном двигателе может лететь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Павлов Дмитрий, падаль, тебя кто спрашивал? Пшел вон, мент расейский! Мусор. Фу, мразь.
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
В России произошло жуткое ЧП, сведений о пострадавших нет. Так в чём жуть ?
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