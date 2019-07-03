Відмовив двигун: у Росії сталася страшна НП із військовим літаком

У Єкатеринбурзі (Росія) в середу, 3 липня, здійснив аварійну посадку військовий літак Ан-12.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерело в службах аеропорту "Кольцово". За його словами, в польоті у повітряного судна відмовив один із двигунів.

Відомостей про постраждалих у результаті аварійної посадки поки немає.

Відзначимо, Ан-12 – радянський військово-транспортний літак. Він відомий як "Новачок".

Ілюстрація. Ан-12 army-news.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтавській області здійснив аварійну посадку і загорівся літак Ан-2, у якому були люди.

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